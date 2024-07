Ruba valigie a un turista in centro, arrestata

I carabinieri di Pisa hanno arrestato una donna per furto aggravato in concorso su auto in sosta. Nel centro di Pisa venerdì 5 luglio i militari hanno controllato una donna del posto, notata nei pressi della zona ospedaliera del "Santa Chiara", a bordo di autovettura assieme a un altro individuo che, alla vista dei militari, è uscito repentinamente ed è scappato. La donna fermata è stata sorpresa in possesso di tre grandi zaini, due borse e un trolley, tutti adagiati sui sedili posteriori del veicolo. Erano stati asportati poco prima, dopo la rottura della serratura, da un’autovettura in sosta nei pressi di Piazza dei Miracoli, risultata noleggiata da un turista straniero. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. La donna è ai domiciliari.