Sequestrati 14 kg di droga in casa dei genitori di uno dei due arrestati

Due arresti per spaccio e il sequestro di oltre 14 kg per droga è il bilancio di un'operazione della polizia pratese. In manette due italiani di 30 e 47 anni. La squadra mobile aveva saputo del coinvolgimento dei due nello spaccio tra il centro di Prato, Calenzano e Sesto Fiorentino. Hanno poi individuato che sarebbe potuta avvenire una consegna di una partita di droga da parte del 47enne. Per questo lo hanno fermato a bordo di un'auto, al cui interno c'era un kg di marijuana. Dal controllo a casa dei genitori del 30enne, ritenuto presunto complice, sono emersi 10 kg di hashish congelati e 3 di marijuana in buste sottovuoto nel garage dell'abitazione di Sesto Fiorentino. Altri 50 g di droga sono emersi nella perquisizione del domicilio dei due uomini a Firenze.