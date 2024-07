Titoli regionali in acque libere per TNT Empoli

Cresce l'attesa per l'esordio all'Olimpiade parigina di Ginevra Taddeucci, in forza alle Fiamme Oro e allenata da Giovanni Pistelli, direttore tecnico nonché presidente del T.N.T. Empoli. La gara donne sui 10 km di fondo si svolgerà giovedì 8 agosto nella Senna, dove la ventisettenne specialista fiorentina difenderà i colori dell'Italia, insieme alla pistoiese Giulia Gabbrielleschi. Pregustando il massimo evento per ciascun atleta, la società sportiva del parco di Serravalle ha frattanto colto allori in Toscana. A Piombino, nelle competizioni in acque libere, seguendo la luminosa scia tracciata da 'assi' locali, Lara Gherardini e Riccardo Chiarcos si sono aggiudicati i titoli regionali 'Assoluti' femminile e maschile. Nella stessa manifestazione, in categoria Juniores, sono arrivati il quinto posto di Leonardo Doccini e il settimo per Leonardo Mancini. Entrambi i neo-campioni sono nati in Piemonte: la 24enne Gherardini a Omegna; Chiarcos, classe 1991, a Novara. Durante le loro carriere avevano centrato risultati di spicco, come il duplice successo acquisito nel 2023 in occasione della Traversata del lago di Mergozzo, a Verbania, sui 5.500 metri. Trionfarono, dunque, in casa ma erano già tesserati con il club biancazzurro. In piscina, poi, si è svolta la rassegna unica estiva di prove veloci (50-100-200), divisa tra Firenze e Livorno. Qui, Anita Savino (2006) ha prevalso nei 200 misti mentre Daniele Toni, nato nel Duemila, si è piazzato terzo sui 200 stile libero. In finale estiva degli Esordienti B, organizzata nella città labronica, i ragazzi empolesi hanno quindi guadagnato una medaglia d'argento.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa