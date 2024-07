Danneggia volanti della polizia a Empoli, FdI: "Solidarietà e sostegno ai nostri agenti"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Empoli, composto dai consiglieri Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, esprime la propria solidarietà e il proprio sostegno agli agenti di polizia aggrediti durante un grave episodio di violenza avvenuto nella frazione di Brusciana.

Un uomo ha minacciato gli agenti con una pistola ad aria compressa, apparentemente reale, aprendo poi il fuoco e danneggiando seriamente la volante della polizia. Non contento, l'aggressore ha successivamente sfondato il vetro del veicolo con un'ascia. Grazie alla professionalità, prontezza e coraggio degli agenti del commissariato di Empoli, l'uomo è stato prontamente bloccato.

"Condanniamo fermamente questo episodio di violenza contro le forze dell'ordine," dichiara Cosimo Carriero. "Episodi del genere dimostrano quanto sia importante dotare i nostri agenti degli strumenti necessari per difendersi e difendere i cittadini."

La capogruppo di FDI in Consiglio comunale Francesca Peccianti aggiunge: "Esprimiamo la nostra totale solidarietà agli agenti coinvolti. Questi atti di violenza non devono essere tollerati e ribadiamo la necessità di investire nella sicurezza delle nostre forze dell'ordine."

A queste parole si aggiunge Danilo Di Stefano, ex commissario capo della polizia di stato di Empoli, in pensione da pochi giorni, e sottolinea: "Conosco personalmente le difficoltà e i rischi che i nostri agenti affrontano ogni giorno. Questo episodio è un ulteriore monito sulla necessità di migliorare le tecniche operative e di dotare il commissariato di Empoli di strutture adeguate per la gestione dei fermati."

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Empoli si unisce poi alle parole del segretario provinciale del Sap, Massimo Bartoccini, esprimendo una ferma condanna per le gravissime aggressioni subite dagli agenti, sostenendo inoltre le sue richieste di implementare telecamere sulle divise dei poliziotti e di garantire una formazione continua sull'uso dei taser.

Fratelli d'Italia Empoli ribadisce il proprio impegno a favore della sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine, con la convinzione che episodi come questo non debbano mai più ripetersi.