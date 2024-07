Ex GKN, 3 anni di vertenza, appuntamento in San Niccolò

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu della Sinistra Progetto Comune si concentrano sull'ex Gkn. Ecco quanto detto:

"Molto si scrive in occasione degli anniversari, che sono l'occasione per tenere viva la memoria e fare il punto su cosa è successo. Le valutazioni sulla lotta non competono ovviamente a noi, però ci permettiamo di ringraziare il Collettivo di Fabbrica ex GKN per quanto restituisce ogni giorno al territorio. Ci hanno chiamato di fronte alla fabbrica di Campi Bisenzio per difendere la dignità del lavoro e la sicurezza del territorio, che è fatto di presenza sociale e di vita.

Venerdì l'appuntamento è alle 19:30 in piazza Poggi. Palazzo Vecchio ha già sottoscritto un Patto di Amicizia con la Società Operaia di Mutuo Soccorso Insorgiamo e già preso posizione a sostegno della richiesta di procedere alla creazione di un consorzio che possa intervenire in luoghi in cui si cessa la produzione. Martedì 16 luglio, in occasione del primo Consiglio comunale, chiederemo di ribadire la posizione del Salone de' Dugento e di impegnare anche la nuova consiliatura nel sostegno pieno alla proposta di legge regionale per i consorzi pubblici".

Fonte: Ufficio Stampa