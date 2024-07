Fi-Pi-Li, scoperto mentre tenta la truffa dello specchietto: denunciato

Negli scorsi giorni le donne e gli uomini delle volanti della questura di Pisa hanno denunciato un cittadino italiano di origini siciliane che è stato colto nella flagranza di tentare la cosiddetta “truffa dello specchietto”, compiuta sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Nel dettaglio, durante la marcia in corsia di sorpasso la vittima ha sentito un lieve colpo proveniente dalla fiancata destra ed è stata invitata a fermarsi dall’indagato che viaggiava a bordo di una BMW. A questo punto, l’autore del reato prima che la vittima uscisse dalla sua auto, aveva rigato il lato destro del mezzo con un gessetto di colore nero. Veniva quindi proposto alla vittima di non redigere la costatazione di sinistro tramite assicurazione e di pagare 600 euro in contanti. A questo punto la persona circuita ha capito che stava incappando in una truffa e ha chiamato le forze dell’ordine tramite con il 112-NUE. Una volante è giunta subito sul posto.

Un uomo è stato denunciato per tentata truffa e il questore della Provincia di Pisa, Raffaele Gargiulo, ha emesso il foglio di via obbligatorio: il truffatore non ha potuto fare più rientro nel comune di Pisa per due anni.