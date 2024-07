Indetto il primo Consiglio comunale di Firenze con Funaro sindaca

Il Consiglio comunale di Firenze è stato convocato dalla sindaca Sara Funaro, per la seduta di insediamento, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio per martedì 16 luglio alle 14,00 per trattare gli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno:

Giuramento della Sindaca.

Convalida e surroga degli eletti.

Elezione del presidente del Consiglio comunale.

Elezione dei vice presidenti del Consiglio comunale.

Comunicazione della Sindaca in ordine alla composizione della Giunta e delle relative deleghe.

Elezione della Commissione elettorale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa