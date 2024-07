La squadra della società Dream Volley Pisa campione d’Italia

Il Dream Volley Pisa, del Comitato di Pisa- CSI Toscana, ha vinto alle Finali Nazionali in modo netto il proprio girone di qualificazione avendo la meglio, sempre con il risultato di 2 set a zero delle squadre Volley Sassuolo, CSI Emilia Romagna, e Sun City Catania, CSI Sicilia.

La formula delle finali prevedeva quindi dei “quarti di finale”, al quale il Dream Volley Pisa non partecipava in quanto vincitrice del suo girone, per poi arrivare alle semifinali. Nella sua semifinale gli atleti pisani si sono confrontati con la squadra Univolley di Carpi (C.R. Emilia Romagna) avendo la meglio con il risultato di 2 a 0 (25-22/25-18), mentre nell'altra semifinale il Volley Sassuolo sconfiggeva il Centro Volley Orta di Caserta (C.R.Campania) per 2 a 0 (25-20/25-13).

Si arrivava quindi alla finalissima, disputatasi al Pala Peep di Cesenatico il 3 luglio, dove si ritrovavano di fronte il Dream Volley Pisa e il Volley Sassuolo, che già si erano incontrate nel girone di qualificazione, ma questa volta la gara è risultata ben più equilibrata e, comunque, dopo aver perso il primo set ai vantaggi (24-26), i bravi atleti pisani, si riprendevano chiudendo il secondo set sul 25-18. Terzo e decisivo set al “cardiopalma” ma i ragazzi del “coach” Lazzeroni riuscivano a spuntarla con il risultato finale di 15-13, laureandosi meritatamente Campioni d'Italia CSI 2024.

Complimenti agli atleti del Dream Volley Pisa, Campioni d'Italia: Giorgio Bonciani, Mattia Chelossi, Francesco Di Poi, Jacopo Giannasi, Federico Neretti, Raul Piccirillo, Cristian Tarquini, Jacopo Venturi.

Un grande risultato grazie anche all'apporto decisivo del loro tecnico, Alessandro Lazzeroni che, dall'alto della sua esperienza sia di giocatore ad altissimi livelli (Lazzeroni, ricordiamo, ha partecipato con la Nazionale Italiana ai Mondiali di Roma del 1982 vincendo la medaglia d'argento ed alle Olimpiadi di Seul nel 1988) sia di tecnico (in serie A2 ha anche vinto con Falconara campionato e Coppa Italia negli anni 1997/2000), è riuscito a “trasferire” le conoscenze tecniche e motivazionali ai suoi ragazzi, la costanza negli allenamenti e lo spirito di gruppo, alla base di tutte le imprese sportive.

Il tecnico, inoltre, nella manifestazione finale al termine dei campionati regionali, aveva ricordato con simpatia come, nel lontano 1968, con la sua squadra dell'U.S. Zoli Pontedera aveva partecipato alle finali nazionali del Centro Sportivo Italiano ed anche in quella occasione, da giovane atleta, avevano vinto il titolo.

Il Coach Lazzeroni in una nota ha voluto ribadire come “Questo campionato nazionale è stato possibile vincerlo perché i “miei ragazzi” oltre al valore tecnico che li ha visti prevalere sulle altre validissime squadre, hanno interpretato alla lettera il motto di questa edizione “Uniti si vince” sia in campo che fuori.”

Un ringraziamento va anche al dirigente accompagnatore, Luigi Vitagliano, il quale ha ben supportato la squadra sia sul campo sia nell'organizzazione della trasferta romagnola. Il dirigente ha anche evidenziato come, ”a integrazione delle soddisfazioni per il team pisano, si sono aggiunti anche i complimenti ricevuti da parte dei componenti della direzione nazionale CSI, presenti alla finale, oltre che per il valore tecnico della squadra anche per il comportamento , la correttezza e la sportività espressi durante tutte le gare disputate”.

Il Presidente del Comitato toscano del CSI Carlo Faraci dichiara: “Il successo del Dream Volley di Pisa ai campionati nazionali è straordinario. E' stata una esperienza entusiasmante per i ragazzi che hanno conseguito meritatamente il titolo di campioni nazionali. Un plauso e un abbraccio a loro, congratulazioni ai tecnici e alla dirigenza della società Dream Volley Pisa, che si conferma come una realtà di primo ordine sia a livello sportivo che sociale. Questo grande risultato testimonia anche l'importante ripartenza della Pallavolo nel CSI della Toscana”.

Infine i dirigenti regionali CSI, il Coordinatore Tecnico regionale Marcello Tognoni, con Maurizio Chiappini della Commissione Tecnica Pallavolo, si congratulano con tutti i componenti del team del Dream Volley Pisa per questo magnifico risultato che incentiva ancor più il Comitato Regionale ad andare avanti nello sviluppo dell'attività anche nel settore “maschile”.

Oltre al sano agonismo per gli atleti è un'importante esperienza di crescita, sia sotto il profilo tecnico sia, ed in modo particolare, sotto quello umano. L'iniziativa fa parte di “EduCare Sport”, il progetto delCSI Toscana che promuove lo sport come strumento di educazione civile e sociale dei più giovani, un piano che ha il sostegno della Regione Toscana e del Ministero delle Politiche Sociali.

Fonte: Ufficio Stampa