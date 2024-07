Luglio Cortinovese 2024, disposizioni al traffico per via del Ponte

Con ordinanza 407 del giorno 5 luglio 2024 (https://shorturl.at/7yMnT) in via del Ponte, località Cortenuova, entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei al transito e alla sosta, nell’area parcheggio, solo in alcuni giorni per lo svolgimento della kermesse ‘Luglio Cortinovese 2024’.

Entrando nel dettaglio, dalle 18 alle 24:00 dei giorni 10, 17, 24 e 31 luglio 2024, in via del Ponte, area a parcheggio antistante il Circolo Arci, saranno disposti il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli e nel tratto compreso tra i civici n.9 e n.49, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli in servizio di emergenza e soccorso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa