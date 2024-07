Miss Poggio a Caiano, la bellezza toscana torna in passarella

La kermesse di Miss Toscana non si concede tregua con la passerella all’insegna della bellezza che tocca tante località della nostra regione. Giovedì prossimo 11 luglio (inizio ore 21.30) il concorso fa tappa a Poggio a Caiano (Prato) e le aspiranti reginette sono ospiti dell’evento “Poggio in vetrina” in via Garibaldi.

La selezione va ad inserirsi nel cartellone degli eventi estivi organizzati dalla locale Pro Loco con il contributo dell’amministrazione comunale e sarà anticipata da una cena in strada con inizio alle 20 nella cornice di Via Cavour.

Un’ora e mezzo più tardi tutte in passerella per una serata che sarà all’insegna della bellezza ma anche del gradevole intrattenimento. Alla fine sarà assegnato il titolo di Miss Poggio a Caiano e saranno nominate le damigelle d’onore.

A presentare l’appuntamento sarà Raffaello Zanieri, conduttore e showman molto conosciuto che ha presentato anche le prefinali nazionali di Miss Italia.

Chi vince la fascia in queste selezioni provinciale è ammessa alla semifinale regionale in programma il prossimo 4 agosto.

Fonte: Ufficio Stampa