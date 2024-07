New entry per l'Abc Castelfiorentino, in campo Arian Gutierrez

24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Sono questi i numeri con cui Arian Oziel Gutierrez, play/guardia argentino classe 1997, si presenta all’Abc Castelfiorentino. Reduce dall’ultima stagione in maglia Basket Cassino, con cui è arrivato alla finalissima per la promozione in serie B Interregionale, approda in gialloblu con il titolo di miglior marcatore dell’ultimo campionato di C unica laziale. Ottima visione di gioco, indiscusse doti balistiche e grande personalità sono le caratteristiche che hanno convinto la società e lo staff tecnico a puntare sul talento argentino per aumentare il potenziale tecnico e tattico della batteria degli esterni a disposizione di coach Samuele Manetti.

“Sono una persona a cui piace giocare in quelle piazze in cui si sente forte la passione – sono le prime parole di Arian in gialloblu – e so che Castelfiorentino è una città in cui si respira la pallacanestro. Quando ho parlato con l’allenatore, il progetto che mi ha illustrato mi è subito piaciuto. Per questo ho accettato con entusiasmo, con la volontà di rivelarmi all’altezza delle aspettative della società. Sono convinto che lavorando duramente tutti insieme, giocatori, staff e società, potremo giocarcela contro chiunque. Io, certamente, scenderò in campo pronto a dare il 110%”.

“Arian è esattamente il profilo che stavamo cercando per la batteria degli esterni – prosegue coach Samuele Manetti -. Oltre alle sue doti realizzative, che sono sotto gli occhi di tutti, ci hanno colpito la forte personalità e la grande carica agonistica. Un ragazzo che ha voglia di lavorare e darsi da fare, che crede nel concetto di gruppo e nel lavoro di squadra, e che quindi si sposa perfettamente con il nostro progetto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ha ottime capacità realizzative sia da fuori che in penetrazione, e non a caso ha chiuso l’ultima stagione come miglior marcatore della serie C laziale. Pur al suo debutto in B Interregionale, ha numeri importanti anche per questa categoria e, soprattutto, ha una grande voglia di dimostrarlo. E il suo entusiasmo è un valore aggiunto che ci ha convinto ancor più a puntare su di lui”.

LA CARRIERA

Cresciuto cestisticamente tra le fila del club Deportivo San Andres, di cui nel 2018 ottiene il titolo di miglior realizzatore della lega metropolitana di Buenos Aires, nel 2019 lascia la società di casa per approdare all’Amancay Club e, successivamente, al Riachuelo, in cui risulta secondo miglior realizzatore e miglior Under 23 della lega. Dopo il passaggio al Bh Gualeguay, nel 2022 lascia l’Argentina per approdare in Italia, a Chieti, dove si allena con il Chieti Basket 1974, in A2, e diviene punta di diamante del Teate Basket, che milita in C Gold, dove viaggia ad una media di 21 punti, 6 assist e 6 rimbalzi per 36 minuti di utilizzo. Da qui il passaggio al Basket Cassino, in C unica laziale, dove chiude la stagione 2023/2024 raggiungendo la finale per la promozione in serie B Interregionale, poi persa per mano di San Paolo Ostiense, e il titolo di miglior realizzatore del campionato.

