Nuova spaccata da Dottor Bike a Castelfranco: via 6 bici da 32mila euro

Nuovo furto al negozio di bici Dottor Bike di Castelfranco di Sotto. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio i soliti ignoti, tramite un furgone rubato, hanno sfondato di nuovo la vetrina del negozio di via Provinciale Francesca Nord per portare via bici del valore di migliaia di euro. Sarebbero 6 bici da 32mila euro, come ipotizza il quotidiano Il Tirreno.

Il colpo è avvenuto alle 2.30 e, come riportano i titolari sulla pagina social del negozio, "questa volta il danno è molto più grosso dell’ultimo furto che abbiamo subito a dicembre. Al momento la rabbia è tanta e proveremo a rialzarci come abbiamo sempre fatto".

Per vigilare su quel che rimaneva all'interno del negozio, considerato che la vetrata era infranta, i titolari hanno dormito nel negozio. Come detto, non è la prima volta: già a fine dicembre dello scorso anno erano state rubate due bici professionali, anch'esse dal valore di migliaia di euro.

Del fatto si sono interessati il sindaco Fabio Mini e l'assessore al Commercio Pino Calò.