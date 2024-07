Premio per la migliore tesi su Boccaccio, aperte le iscrizioni

C’è tempo fino al 15 luglio per partecipare al bando, indetto dall’Ente Boccaccio, che premierà la migliore tesi di laurea magistrale e la migliore tesi di dottorato sulla figura, l’opera e la fortuna di Boccaccio.

Sono ammesse tesi in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, inedite nella loro totalità, fatti salvi i casi di articoli ricavati da capitoli dell’elaborato stesso, e discusse in Università italiane o straniere dal 2019 ad oggi.

Per i vincitori i premi sono rispettivamente di 1.000 e 2.000 euro, ulteriori informazioni per la partecipazione sono reperibili sul sito www.enteboccaccio.it.

I lavori devono essere inviati all’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio entro il 15 luglio 2024.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione nominata dal Consiglio direttivo dell’Ente Boccaccio e la proclamazione dei vincitori avrà luogo a Certaldo Alta (Fi), in concomitanza con la conclusione del Seminario internazionale per giovani studiosi “Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni” il 19 ottobre 24.

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), con sede in Casa Boccaccio a Certaldo (FI), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi su Boccaccio, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere di Boccaccio e studi critici sull’autore. www.enteboccaccio.it

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio