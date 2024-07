Strage San Polo, nipote in lacrime dopo aver scoperto che il nonno diede l'ordine di uccidere 80 persone

Durante un convegno sulle stragi naziste a Civitella in Valdichiana, Laura Ewert, nipote del colonnello Wolf Ewert, ha raccontato in lacrime di aver scoperto che suo nonno ordinò l'uccisione di 80 persone a San Polo il 14 luglio 1944. La strage avvenne due giorni prima della liberazione di Arezzo. Laura, giornalista tedesca, ha appreso la tragica storia casualmente e ha espresso tristezza, dolore e vergogna. Ha annunciato che il 14 luglio tornerà ad Arezzo per chiedere perdono ai discendenti delle vittime. L'emozione del racconto ha infine sopraffatto Laura, che ha chiuso il collegamento in lacrime.

