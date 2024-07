"Cemento copre radici degli alberi in piazza Boccaccio", segnalazione a Legambiente di Palazzo (Lega)

Con l'accelerata dei lavori al cantiere in piazza Boccaccio a Certaldo, una vera e propria corsa contro il tempo in vista di Mercantia, emergono ancora di più falle nella gestione del cantiere e problematiche sia sulla realizzazione dell'opera sia sul rispetto dell'ambiente.

È evidenza delle ultime ore, infatti, che le radici di alcune alberature sarebbero state coperte di materiale cemento (o similare) per poter concludere le lavorazioni in Piazza Boccaccio.

Non conosciamo le motivazioni tecniche - se ve ne dovessero essere - che hanno portato a quella che, a tutta ragione, pare essere come minimo un intervento dall'elevato impatto contro l'ambiente.

Le radici degli arbusti, notoriamente pre esistenti il cantiere per il rifacimento della Piazza Boccaccio, sono state coperte da materiale che tutt'altro ha del "naturale" o che non sembra possa giovare alla buona esistenza delle piante.

Ho ritenuto quindi opportuno segnalare a Legambiente Toscana quanto sta accadendo, per evidenziare l'ennesima "bruttura" di un cantiere tanto lungo, quando faticoso da sopportare e da accettare, per le modalità con cui viene portato avanti e per le numerose difficoltà che sta presentando.

Mi auguro che venga fatta chiarezza su quello che sta accadendo e che eventuali responsabilità emergano e venga risolto ogni problema, prima che l'ambiente naturale ne risenta in maniera importante.

Eliseo Palazzo, Lega Certaldo