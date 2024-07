Probabile caso di Dengue importato a Capraia e Limite

Un probabile caso di Dengue importato è stato segnalato a Capraia e Limite. La persona, che vive in una zona rurale isolata, potrebbe aver contratto la malattia dopo un soggiorno in un paese tropicale. L'Asl Toscana centro sta effettuando un sopralluogo presso l'abitazione per pianificare interventi di disinfestazione precauzionali. Tutti i casi di Dengue in Toscana nel 2024 sono stati importati dall'estero. La persona colpita, ora in miglioramento, è stata presa in carico dalle malattie tropicali di Careggi, dove è stata valutata anche l'ipotesi di un'infezione da virus Oropouche. In attesa della conferma diagnostica, si procederà con la disinfestazione. Un caso simile era stato segnalato a Certaldo il 3 luglio.