Sammontana si espande a Empoli: nuovo edificio a 5 piani da 12 milioni di euro

Nel 2026 sarà pronta la nuova palazzina a 5 piani nell'area Sammontana di via Tosco Romagnola Sud a Pontorme (Empoli), una costruzione che amplierà di 3.700 mq la superficie (mille di questi dedicati alla produzione), occupando un'area adesso adibita a piazzale. Lo ha annunciato la famiglia Bagnoli (l'ad Leonardo, il vice presidente Marco, il responsabile Relazioni Istituzionali e Commerciali Lorenzo, e la responsabile Comunicazione Corporate e Immagine Sibilla) durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del 2023, che hanno visto un fatturato record nel 2023 da 549 milioni di euro (+13%) e un Ebitda da 74,4 milioni (+89% rispetto al 2022). I dati positivi hanno permesso l'accelerata sul progetto di espansione, che da tempo era nelle mire della proprietà per una crescita omogenea.

Come saranno fatti i lavori: al pian terreno ci sarà la nuova sala ristoro, ai piani 1 e 2 i nuovi spogliatoi maschili e femminili, al terzo piano i laboratori e l'Ufficio Qualità al quale lavorano 50 persone dedicate. Infine uffici, area ricreazione, infermeria, saletta Rsu, un parcheggio, il settore formazione e il centro ricerca, per mantenere "l'eccellenza dell'eredità culturale italiana" secondo le parole di Marco Bagnoli. Sarà aumentata dell'8% la superficie dell'attuale sito produttivo (che entrerà in attività nel 2027) e del 10% l'aumento di capacità. La ricaduta occupazionale sarà certamente positiva: "ci saranno numeri diversi per squadra, un'unità fissa con stagionali in aumento", secondo le stime (attualmente sono 270 gli stagionali impiegati, partiti già a febbraio e con richieste attualmente bloccate dall'azienda).

La palazzina dove attualmente viene effettuato il controllo qualità verrà "smantellata per avere un nuovo silos di stoccaggio materie prime, così da non essere alla mercé di chi fornisce le materie prime e per lavorare più tranquillamente", come afferma Leonardo Bagnoli.

L'operazione costerà oltre 12 milioni di euro e sarà frazionata in tre anni per non fermare l'attività produttiva in vista della stagione estive. "La linea di produzione entrerà in attività nel 2027. Non sappiamo ancora cosa ci produrremo, siamo in ascolto del mercato così da poter sapere l'esigenza prima", afferma ancora l'ad.

Prima di questo obiettivo, ci saranno altri cambiamenti per gli stabilimenti Sammontana dell'Empolese. A febbraio 2025 verrà avviata la nuova linea di produzione nello stabilimento di Mercatale di Vinci. "Abbiamo compiuto un investimento per una linea ad alta capacità produttiva perché abbiamo saturato la capacità nel mondo dei croissant. Abbiamo tolto due linee di produzione di vecchia generazione per inserirne una nuova dedicata ai croissant. È stato un processo lungo perché il post-pandemia ha raddoppiato i tempi per avere acciaio e chip", spiega ancora Leonardo Bagnoli.

