Già sold out la serata benefica fiorentina "A Night for ANT"

Dopo il grande successo delle tre passate edizioni, mercoledì 10 luglio 2024 torna a Firenze A Night for ANT , evento di beneficenza in abito bianco, patrocinato dal Comune di Firenze, già "sold out". L'obiettivo, come sempre, è raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita BIMBI in ANT, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

Gli ospiti saranno accolti in una nuova location del centro storico fiorentino, Piazza Santa Maria Novella, che farà da palcoscenico per "alcuni famosi ospiti musicali a sorpresa di grande importanza" che avrebbero assicurato la loro partecipazione straordinaria. La serata, la cui direzione artistica è stata affidata a Jacopo Durazzani, è resa possibile grazie al supporto del Main Donor Sammontana.

Saranno presenti Raffaella Pannuti, Presidente Nazionale di ANT, Simone Martini, Delegato ANT fiorentino e Sara Funaro, nuova sindaca di Firenze insieme al Comitato d’Onore, composto da Sibilla Bagnoli, responsabile immagine e comunicazione di Sammontana, Patrizia Bacci Biondi, imprenditrici e titolare di Roy Rogers, Sara Berni, funzionaria, Asma Gacem, imprenditrice, Jacopo Durazzani, PR and Event Planner, Elisabetta Fabbri, presidente Starhotels, Marinella Fani, amministratrice e socia di Fani Gioielli, Aldo Fittante, ricercatore e professore Unifi, Titti Giuliani Foti, giornalista e scrittrice, Anne Louise Holm Ferragamo, Agnese Landini, Carlo Meli, imprenditore edile e dell’Ippodromo del Visarno, Francesca Pinzauti, architetta e consigliera di Leo France, Fabio Rorandelli, AD Gruppo Rorandelli, Toni Scervino, CEO di Ermanno Scervino.

“Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione ANT – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno ad ANT. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine che ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata”.

L’intero ricavato dell’evento sarà utilizzato per sostenere il servizio di assistenza medica domiciliare gratuita Bimbi in ANT. La struttura sanitaria di ANT in Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologi. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare la pagina web ANT Toscana nella sezione iniziative in corso.

Fonte: Ufficio Stampa