A Empoli il paese dei raccontatori propone 'Fiabe jazz'

Il Paese dei raccontatori, la rassegna estiva empolese curata da Giallo Mare Minimal Teatro, ha in serbo una bella sorpresa per le famiglie.

Baracche e burattini propone domani, giovedì 11 luglio, alle 21 il Teatro Popolare d’arte Fiabe Jazz – Hansel e Gretel con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e con Eleonora La Pegna

concept e drammaturgia Roberto Caccavo, musiche originali dal vivo di Francesco Giorgi

scenografia Giovanna Mastantuoni, costumi Veronica Di Pietrantonio.

La saggia Gretel e il fratellino Hansel sono finiti nelle grinfie della Strega Zuccherosa Sopraffina che abita in fondo al bosco. Dolcetti, caramelle, sushi e kartoffel saranno l’alimentazione dei poveri bimbi che ammaliati dal suono del violino della vecchietta si trovano chiusi in questa dolce prigione ad ingrassare…per essere poi mangiati! Sarà una felice intuizione di Gretel a cambiare le sorti della storia e grazie ad una magica papera i bambini riusciranno a tornare a casa dalla mamma Hunta e dal padre Friedrich e apriranno tutti insieme un all you can eat!

Baracche e burattini prosegue con altri due appuntamenti: giovedì 18 Matuta Teatro propone Piccolo Principe e giovedì 25 gran finale con Le avventure di pulcino dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni.

Ingresso gratuito.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa