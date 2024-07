Ballottaggio Empoli, il sostegno a Masi è arrivato anche da Fratelli d'Italia

Sarebbero confluiti in parte dall'elettorato di Campinoti, e più specificatamente da Fratelli d'Italia, i voti guadagnati in più da Leonardo Masi, candidato per sinistra e M5S, al ballottaggio a Empoli.

Lo rivela lo studio del ricercatore del Cise (Centro italiano Studi Elettorali) Matteo Cataldi, empolese che ha voluto mettere le sue competenze al servizio dell'analisi elettorale del suo paese.

L'elaborazione è stata fatta tramite i dati ottenuti dalle 42 sezioni elettorali tramite il modello di Goodman. Chiaramente è una proiezione statistica, ma abbastanza attendibile per città alle porte dei 50mila abitanti come Empoli.

Ricordiamo inoltre il risultato ufficiale a livello di voti: Masi ha aumentato il suo consenso di 2mila voti tra il primo e il secondo turno (mentre Mantellassi ne ha persi poco più di 1.800), ma la vittoria è stata di Mantellassi con il 59,67% delle preferenze.

L'elaborazione grafica dei dati trae spunto da tabelle come quella qui sopra. Si mostra intanto una suddivisione partendo dalle percentuali sugli aventi diritto (quindi i 'concorrenti' sono 6, considerando anche l'astensione).

La prima tabella si legge in colonna: ogni colonna evidenzia come gli elettori al primo turno abbiano poi votato (o si siano astenuti) per il ballottaggio.

Alcuni dati vengono arrotondati per difetto. Per esempio, un dato che salta all'occhio è la mobilitazione totale di tutti gli elettori di Masi dal primo al secondo turno, senza astensione. Questo risulta difficile considerando che il saldo 'negativo' tra primo turno, dove hanno votato 23.912 elettori ed elettrici, e secondo turno, con 16.643 al voto, è di oltre 7mila elettori in meno. La lettura del dato però vuole evidenziare che il margine di non voto da parte dei sostenitori di Masi da non essere rilevabile o significativo ai fini statistici.

La seconda invece va per riga e fa una considerazione in questo modo: su 100 voti al ballottaggio per Masi, 69 sono di chi al primo turno aveva compiuto la stessa scelta. Quattro arrivano da chi aveva scelto Poggianti, lo stesso da chi aveva optato per Maestrelli. Ma la sorpresa riguarda il fatto che 4 voti su 100 giunti a Masi arrivano da elettori che avevano scelto Mantellassi al primo turno, cambiando idea al ballottaggio e credendo in un'alternativa più di sinistra dato che i candidati del centrodestra sono fuori. Mentre 19 voti su 100 arriverebbero dagli elettori che in prima battuta avevano scelto Campinoti.

Mantellassi invece avrebbe beneficiato al secondo turno di 99 voti su 100 da parte di chi lo aveva già votato al primo turno. Quel voto rimasto fuori è proveniente dagli elettori di Campinoti. Dunque gli elettori di Poggianti e di Maestrelli che sono tornati a votare lo avrebbero fatto solo per contrastare Mantellassi (il 72% per la prima e il 10% per il secondo).

Il focus sulle liste è ancora più interessante. Sono stati aggregati, per ridurre il margine di errore, i dati delle liste per Masi, delle altre per Mantellassi oltre a 'Una storia empolese' (che ha avuto un risultato corposo, quello di terza lista per voti in assoluto), quelle per Poggianti e quelle per Campinoti, oltre a Fratelli d'Italia (seconda lista dopo il Pd per voti).

Anche in questo caso la prima tabella va letta colonna per colonna, la seconda riga per riga, scorporando su 100 voti per Masi o per Mantellassi la provenienza da chi ha votato al primo turno. Di seguito, per chiarire meglio, due elaborazioni grafiche che arrivano dalla seconda delle tabelle di cui sopra.

Fatti 100 voti per Masi, la provenienza da chi ha votato al primo turno per il ballottaggio

Emerge che su 100 voti giunti a Masi al ballottaggio, 61 arrivano da chi al primo turno lo aveva rivotato. Ben 16 arrivano da chi ha votato Fratelli d'Italia, 11 da chi aveva scelto le liste civiche a sostegno di mantellassi, 6 da chi aveva votato per le liste di Poggianti, 3 da chi aveva votato Italia Viva e 2 dalle altre liste di Campinoti (Empoli del Fare, Lega e Forza Italia).

Fatti 100 voti per Mantellassi, la provenienza da chi ha votato al primo turno per il ballottaggio

Mantellassi ha ottenuto il suo supporto con il 63% da chi era andato a votare Pd, il 21% da chi aveva votato Alessio Mantellassi sindaco - Una storia empolese e l'11 dalle altre liste a sostegno di Mantellassi. Il sostegno dal centrodestra arriverebbe per il 4% dalle altre liste a sostegno di Campinoti.

In conclusione un accenno sull'astensione: gli elettori 'persi' da Mantellassi nella sua coalizione arriverebbero in buona parte dalle altre liste (AVS, Questa è Empoli, Azione): quasi un elettore su due non è andato a riconfermare il supporto (tabella 1). E più di un elettore su quattro della lista Alessio Mantellassi Sindaco avrebbe dato il suo sostegno a Masi al ballottaggio. Su 100 elettori del Pd al primo turno, solo 4 non è andato a votare due settimane dopo. Su 100 elettori di Fratelli d'Italia, 44 hanno supportato Masi al ballottaggio, 1 Mantellassi e il resto si è astenuto.

Elia Billero