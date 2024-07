Festa de L'Unità Castelfiorentino, 75esima edizione: ospiti Fossi, Parrini e Nardella

Tutto pronto a Castelfiorentino per la 75a Festa de l’Unità, che si svolgerà presso il Parco Roosevelt da giovedì 11 a domenica 28 luglio, l’ormai tradizionale ritrovo che coniuga la riflessione politica con momenti di intrattenimento e buona tavola.

Apertura ufficiale con il segretario del PD Toscana Emiliano Fossi, che proprio giovedì 11 darà il via alla festa. E poi ancora incontri con la neoeletta Sindaca Francesca Giannì che interverrà insieme alle Sindache di zona e insieme alla nuova giunta di Castelfiorentino, e poi ancora incontri sul lavoro con Gianluca Lacoppola, Coordinatore della Cgil Empolese Valdelsa, sulle riforme istituzionali col senatore Dario Parrini, sull’Europa con l’eurodeputato Dario Nardella, sulla Sanità con il consigliere Regionale Enrico Sostegni.

E poi ancora presentazione di libri, uno spazio culturale a disposizione di tutti e tutte, momenti dedicato allo sport, ai giochi da tavolo, all’associazionismo.

Un altro ingrediente che non può mancare è costituito dalla musica: Rock, ma anche Djset e il tradizionale ballo liscio a cura dell’Auser, per non parlare degli stand alimentari: bar, ristorante, pizzeria, gelateria e friggitoria.

Questo il commento del Segretario del Partito Democratico di Castelfiorentino Gabriele Romei: "La Festa de l’Unità è un appuntamento immancabile per il nostro Partito, ma anche per i Castellani e le Castellane. Non posso che ringraziare i moltissimi volontari e volontarie che ci danno una mano, quest’anno ancora di più, perché la Festa si svolge subito dopo le elezioni amministrative e una campagna elettorale che ci fa visti impegnati casa per casa, strada per strada. Ci pare ancora più giusto dedicare questa Festa all’incontro e all’approfondimento politico, ma anche alla voglia di stare insieme tenendo insieme tutti quegli elementi che caratterizzano la nostra festa dagli immancabili bomboloni agli incontri con gli esponenti del nostro partito a livello locale, regionale e nazionale".

Fonte: Pd Castelfiorentino