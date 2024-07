Jump in Centro con i Sonohra a Empoli per promuovere lo sportello giovani

L’Estate Empolese riserva quest’anno diverse soprese! Una di queste è sicuramente il concerto ad ingresso gratuito in programma martedì 23 luglio 2024, dal titolo “Jump in Centro”, organizzato dal Comune di Empoli per promuovere lo sportello giovani Hub for Young da poco inaugurato in collaborazione con l’associazione Jump Live.

A fare da quinta scenica all’evento sarà l’inedita cornice di piazza del Popolo dove si affaccia proprio l’Hub for Young. Nel cuore del centro storico, in un martedì di luglio in cui i negozi restano aperti in notturna, con lo ‘Sbaracco’ per gli ultimi saldi nei negozi che allestiranno spazi di vendita all’eterno, con lo spettacolo di Giobbe Covatta al Torrione di Santa Brigida con prenotazione, la piazza si trasformerà da parcheggio a palcoscenico dove si esibiranno per la prima volta i Sonohra, preceduti dalle performance di due band di giovanissimi artisti emergenti empolesi (Dark Bloom e Sick Chapa) e di Incubo, fresco di uscita con il suo nuovo album “Quando guardi le stelle”.

"Come amministrazione abbiamo condiviso fin da subito l’apertura di uno sportello dedicato ai giovani, un servizio pensato per dare risposte alle esigenze di orientamento e ascolto - spiega il sindaco, Alessio Mantellassi – La scelta di piazza del Popolo può sembrare inedita ma è proprio perché lì si affaccia l’Hub. Siamo convinti che sarà un’esperienza unica e lavoreremo perché le giovani generazioni siano sempre più coinvolte nella vita culturale e del tempo libero della città, ascoltando i loro bisogni".

Durante la serata le operatrici dell’Hub saranno presenti per dare tutte le informazioni sulle attività dello sportello e per fare delle brevi interviste a chi vorrà raccontarsi e aiutarci a conoscere meglio e a dare voce a cittadine e cittadini più giovani.

«Piazza del Popolo tutta per i giovani – afferma Matteo Bensi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli - È una grande novità. Non si può parlare di politiche giovanili se non dando alle ragazze e ai ragazzi lo spazio, l'autonomia e l'ascolto che chiedono. Ringrazio lo sportello Hub for Young che sarà in piazza con uno stand dedicato, il personale e qualche sorpresa per una serata da non dimenticare».

Questi gli artisti in ordine di uscita che si esibiranno il 23 luglio a partire dalle 21 sul palco di piazza del Popolo per l’evento "Hub for Young":

DARK BLOOM - I Dark Boom nascono dalla volontà di fare musica e di divertirsi suonando. Il gruppo è composto da Ginevra Ciulli (voce), Edoardo Cerri (chitarra), Clelia Bugetti (basso), Diego Baratti (batteria) e Gabriele Orlandini (piano). La passione per la musica unisce i 5 ragazzi quindicenni che, partendo per scherzo, si ritrovano ad avere ora un gruppo con dei progetti

SICK CHAPA - Il gruppo nasce grazie alla passione per la musica e alla forte amicizia che legano Cosimo Caparrini alias: Sick Chapa e Vittoria Taddei alias: Vittoria. Insieme hanno dato vita al primo album chiamato "check-in": un album che porta con sé un messaggio di libertà, spensieratezza e uguaglianza, con il compito di essere uguali tra le diversità.

INCUBO - Incubo è il nome d’arte di Cristiano Tatti (classe 2000), autore e compositore dei suoi brani, nei quali descrive la realtà fatta dei problemi, degli amori e delle emozioni di un ragazzo di 20 anni che con le canzoni riesce a far valere quello che pensa. Salta all’attenzione il suo modo di cantare, la grinta con cui cerca l’attenzione del pubblico. I testi riflettono una visione piuttosto semplice viscerale e diretta della vita, la musica ruota tra il pop anni ’80 e il pop anni ’90. Lo scorso 6 giugno è uscito Quando guardi le stelle il nuovo album di Incubo, per Labella Dischi e distribuito da Artist First. Un album omaggio alle relazioni che hanno segnato le esperienze del cantautore, tra fragilità e spensieratezza, alternando momenti di felicità a quelli di tristezza. Ogni canzone è un racconto di connessioni significative, perse o rafforzate nel corso del tempo, paragonate alla luce delle stelle che, pur lontane, continuano a illuminare la sua vita.

SONOHRA - Il duo costituito dai fratelli Luca e Diego Fainello, originari di Verona ha raggiunto il successo con il brano “L’Amore” che ha vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo 2008. Per quest’occasione in scaletta i grandi successi del passato tratti dall’album ‘Liberi da sempre 3.0’, ‘Remake’ del 2022 dell'omonimo disco d'esordio e le cover più apprezzate dai fan, fino all’appuntamento settimanale sui social del loro format #Civico6. Proprio grazie a questo format, Luca e Diego sono stati protagonisti di uno straordinario featuring sulla cover in italiano di “Wherever you will go” con Alex Band, frontman dei The Calling e una delle più celebri icone americane degli anni 2000.

Martedì 23 luglio, dalle 21

Empoli, Piazza del Popolo

JUMP IN CENTRO

Dark bloom + Sick chapa +Incubo + SONOHRA in concerto

Ingresso libero

Info: tel 0571 757126 - giovani@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa