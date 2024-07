Scala il Duomo fino alla Cupola, accertamenti sul giovane dopo il video virale

Avrebbe camminato a decine di metri di altezza sulla cupola del Duomo di Firenze e si sarebbe filmato per pubblicare il video su Instagram. L'Opera del Duomo di Firenze sta avviando accertamenti per ricostruire la circostanza divenuta virale in queste ore. Non è chiaro il percorso esatto compiuto dall'intruso a volto coperto, per uscire però ha usato la scala metallica del cantiere alla tribuna nord. Pare che sia entrato anche da dei canali di areazione. Il soggetto non sarebbe nuovo a gesti di questo tipo.

