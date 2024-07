Sicurezza a Montelupo, Pavese (Mnc): "Incontro con sindaco, capigruppo e forze dell'ordine"

A un mese esatto dal voto amministrativo, il primo atto ufficiale da parte del gruppo consiliare Monteluponelcuore è a firma del capogruppo Federico Pavese e ha come tema la sicurezza sul territorio comunale.

“Anche a nome dei colleghi Maddalena Pilastri e Giuseppe Madia - spiega Pavese - ho inviato una richiesta al sindaco Simone Londi: la possibilità di organizzare un incontro formale tra il sindaco, i capigruppo consiliari e i rappresentanti delle forze dell’ordine che operano su territorio comunale”.

La richiesta è motivata per un duplice scopo: “Penso sia giusto, a inizio mandato amministrativo, avere un quadro generale di quelli che sono gli strumenti in campo per il controllo del nostro territorio - argomenta Pavese - ma, dopo diverse segnalazioni ricevute dai cittadini, va fatto un focus costruttivo e operativo sui continui episodi di vandalismo e schiamazzi notturni che coinvolgono importanti luoghi di socializzazione come piazza dell’Unione Europea e piazza 8 Marzo”.

I cittadini segnalano continua inciviltà da parte di gruppetti, più o meno organizzati, di facinorosi che addirittura, riferiscono alcuni, qualche giorno fa hanno vandalizzato un intero gruppo di cassette postali, di un condominio in piazza Ue. Episodi che preoccupano i rappresentanti del centrodestra che non possono escludere un’escalation di episodi di vandalismo, come successo non più tardi della scorsa estate.

“Serve innanzitutto una presa di coscienza del problema da parte delle istituzioni locali - conclude Pavese - noi ci siamo per dare una mano a livello di richiesta di maggior organico delle forze dell’ordine e per attuare quel sistema territoriale di sicurezza integrata, dal Daspo urbano al controllo di vicinato, che avevamo proposto nel nostro programma di mandato’.

Monteluponelcuore - Ufficio stampa