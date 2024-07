Alleanza Verdi Sinistra Certaldo risponde al PD: "É mancato il rispetto politico verso AVS"

Alleanza Verdi Sinistra di Certaldo risponde al PD: “É mancato il rispetto politico verso AVS, ma resteremo disponibili a confronto e dialogo sui temi in consiglio” Alleanza Verdi Sinistra di Certaldo vuole esprimere il proprio punto di vista per la frattura con la coalizione di centrosinistra. Il PD a Certaldo ha preso circa il 36% e ci ritroviamo con 4 assessori PD (più Benedetta Bagni), vicesindaco PD, presidente del consiglio PD. Una giunta che non tiene conto del peso politico della coalizione che ha portato alla elezione al primo turno di Campatelli.

L'approccio tenuto ben si rispecchia nella frase del suo capogruppo a chiusura del primo consiglio comunale: “Noi facciamo valere il nostro mandato popolare. Abbiamo un premio di maggioranza, abbiamo preso dei voti, ci impegniamo a governare e fino al 2029 ci saremo noi a governare. Questo che vi piaccia o meno!”.

Premio di maggioranza, fra l’altro, che è stato preso anche grazie ad AVS. Ancora una volta dobbiamo constatare quanto il gruppo dirigente del PD locale non abbia colto il problema politico della questione e continui ad intorbidire ed inquinare le acque, con argomenti che sono solo gossip e nulla hanno a che fare con la politica. Ne è la dimostrazione l’assurdità di averci accostato alla destra in consiglio comunale. AVS ha proposto tre nomi al sindaco Campatelli, tutti nomi espressione del nostro gruppo e persone assolutamente di valore e lui, alcune di esse, non ha ritenuto nemmeno di contattarle, non prendendo la cosa in considerazione. Fa dunque sorridere leggere il comunicato PD, dove si parla di assessori “adeguati”.

La domanda nasce spontanea: adeguati per chi? Per il Partito Democratico? Non avere rispetto per AVS e per i suoi rappresentanti vuol dire non rispettare quel 6,5% circa che ci ha votati. Ricordiamo anche che la nostra lista a Certaldo ha ottenuto come lista il miglior risultato di tutto l' Empolese-Valdelsa alle elezioni amministrative. La cosa è tutt’altro che personale. In un periodo storico dove nella politica, anche locale, c’è troppo spesso una corsa alle poltrone, è paradossale sentirsi accusati di non aver accettato incarichi, anche prestigiosi. Scelta fatta da Latini per puro spirito di responsabilità nei confronti delle istituzioni stesse.

“Come il signor sindaco dovrebbe sapere - dice il consigliere eletto Daniele Latini - proporre all’unico consigliere di AVS di fare il presidente del consiglio, di fatto annullerebbe ogni movimento politico del nostro partito. Spero che Campatelli, oltre a nominarmi per coprire delle sue debolezze, possa trovare soluzioni migliori ai problemi del paese più di quanto ha fatto per trovare una soluzione con Alleanza Verdi Sinistra”. Noi di AVS auspichiamo che questa possa essere l’ultima risposta su questo triste argomento, perché crediamo nell’unità della sinistra, ma crediamo anche che il gruppo dirigente Pd di Certaldo e lo stesso sindaco abbiano molto da impegnarsi per essere pronti per questo importante passo. Vogliamo lavorare per rispettare il programma scritto e firmato insieme e, come espresso in consiglio comunale, ribadiamo che siamo e saremo sempre disponibili a parlare dei progetti per il nostro Comune.