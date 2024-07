Anche a Villa Artimino si ricorda il centenario di Giacomo Puccini con l'Opera La Bohème

Tanto atteso ormai l'appuntamento con la Villa La Ferdinanda di Artimino, anche per il desiderio della famiglia Olmo, proprietaria della villa, e per il gruppo Melià, per il consueto appuntamento con l'opera lirica di OMEGA per la decima rappresentazione, il 18 luglio alle ore 21,15..

Non poteva mancare questa Bohème alla Villa di Artimino per il centenario del suo compositore.

REGIA

Grande attesa anche per il ritorno del regista Fabrizio Buricchi con grandi idee registische e di scenografie, che mettono ancor di più in risalto la bellissima scala della villa, su cui si snoderà tutta l'Opera.

Aiutante alla regia, Carolina Fanelli, regista e vincitrice del Rione celeste della Festa del S. Michele di Carmignano 2023, e attualmente impegnata anche presso il Teatro Arcimboldi di Milano per la regia del musical di Red Canzian, bassista dei POOH..

DIRETTORE E INTERPRETI

Un cast eccezionale, come eccezionale il direttore invitato dal direttore artistico Alan Freiles, che quest'anno passa la direzione al collega di fama internazionale, che viene dalla Spagna proprio per dirigere Bohème nella splendida villa di Artimino, Tulio Gagliardo Varas, che ha già diretto cantanti famosi come Lando Bartolini, purtroppo scomparso proprio in questi giorni, Josè Cura e tanti altri interpreti famosi.

Nella parte di Mimì, Veronica Senserini, soprano di grande spessore che ha già collaborato con OMEGA in tantissime opere, famosa interprete sia in Italia che all'estero.

Ultimamente ha cantato in un concerto di OMEGA dedicato a Rachmaninov e Puccini presso il Teatrodante di Campi Bisenzio insieme al tenore Ning Long, ottenendo entrambi una standing ovation.

E' stato quindi invitato anche il tenore Ning Long da Milano, con acuti eccezionali, per interpretare il ruolo di Rodolfo.

Il soprano Renè Yuly, soprano di grande spessore, verrà da Sofia per interpretare Musetta.

Altro interprete eccezionale Alessandro Calamai che interpreterà i ruoli di Benoit e Alcindoro, ruoli già interpretati anche presso l'Arena di Verona.

Pedro Carrillio, già noto per aver interpretato varie opere con OMEGA, e già interpete l'anno scorso ne le Nozze di Figaro sempre presso la Villa, sarà Marcello.

Schaunard sarà Lorenzo Martinuzzi, giovane ma con già al suo attivo un'intensa attività, figlio di altro famoso bass baritone Romano Martinuzzi.

Colline sarà Simone Simoni, già interprete dell zio bonzo in Butterfly sempre a villa di Artimino. .

Gli altri interpreti fanno parte del coro Nuovo Estro Armonico di Prato e Carmignano.

ORCHESTRA

Accompagnerà i cantanti l'orchestra Nuova Europa, ormai presenza fissa presso la splendida location, che in questi giorni ha catalizzato l'attenzione di numerosi rotocalchi per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

IL CORO

Il coro è stato coordinato da Antonella Malanima, coadiuvato dal coro di Gianfranco Tolve di Pistoia e dal coro Nuovo Estro Armonico di OMEGA.

Preparato da Viviana Apicella il coro di bambini ViviLeVoci.

Gli allestimenti di OMEGA si attengono come sempre a quanto voluto dal grande Puccini.

Quindi tutti giovani il gruppo di artisti, che vivono spensierati alla giornata presso una soffitta, dalla cui finestra si intravedono i tetti di Parigi, e che costituisce lo sfondo di diversi episodi in cui si snoda la vicenda dell'opera.

ALLESTIMENTI

Tecnico audio e luci, Ruggiero Alessandro, che lo scorso anno è riuscito nell'impresa non facile , di far ascoltare perfettamente l'audio sia degli interpreti che dell'orchestra, ed inserire light desiner che hanno maggiormente valorizzato la splendida villa dei 100 camini, senza intaccarla con strutture metalliche.

I costumi e le scenografie realizzati come al solito direttamente da OMEGA.

L'associazione O.M.E.G.A.

Un'opera che mette insieme grandi interpreti di fama internazionale, e di grandi realtà, ma inserisce anche le realtà del territorio, obiettivo ricercato sempre nelle attività di OMEGA , che quest'anno festeggia 20 anni di attività, ininterrottamente con eventi di vario genere, dalla lrica, ai concerti classici di spessore, ed eventi con danze di ieri e di oggi, classiche e popolari, di musica leggera di autore, e colonne sonore.

Un'attività a tutto tondo.

L'evento è patrocinato dal comune di Carmignano, dalla Proloco e da CNA pensionati, con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del comune Carmignano e di Chianti Banca .

Anche quest'anno c'è la collabrazione con Re Classical associazione Bulgara di Sofia.

I BIGLIETTI

Per i biglietti direttamente on line sul sito www.omegamusica.org, o presso la villa La Ferdinanda tel 055 87 51 426, o la tabaccheria in P.zza V. Emanuele II, 10 Carmignano tel. 055 87 12 497.