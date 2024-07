Festa del Donatore Avis Montopoli, si festeggia il +8% di donazioni

Giovedi 11 luglio prende il via la 33^ edizione della Festa del Donatore Avis Montopoli (11-14 luglio). Saranno serate di divertimento e impegno sociale con tanti eventi come:

Il Torneo di Calcio Balilla Umano a cui prenderanno parte 8 associazioni

Il Concorso canoro “Stasera canto io under 20 con 20 giovani cantanti iscritti

Il “Premio Donna Piu’”

E, dulcis in fundo, la Premiazione dei nostri Donatori.

Sarà altresì l’occasione per promuovere la donazione di sangue tra tutti coloro che ancora donatori non lo sono cercando di far comprendere le motivazioni che dovrebbero portare, chi è nelle condizioni di farlo, a donare.

Anche il 2023 è stato un anno straordinario siamo cresciuti dell’8% come donazioni, si sono iscritti alla nostra Associazione altri 27 nuovi donatori e i donatori attivi nell’anno sono passati da 235 a 253. Cosa molto importante oltre il 76% delle donazioni dei nostri iscritti sono state prenotate, segno questo che indica una attenta programmazione delle donazioni, nel corso dell’anno, volta a garantire una migliore e più efficace risposta al fabbisogno di sangue e suoi derivati, del nostro sistema sanitario.

Al 31 dicembre 2023 avevamo da poco superato le 11mila donazioni: un traguardo incredibile e che ci riempie di orgoglio se solo pensiamo alle prime 28 donazioni (era il 1987). Queste 11.000 donazioni non ci fren, tant'è che a oggi siamo in crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e abbiamo raggiunto le 11.320 donazioni

Ma a chi va il merito e quindi i ringraziamenti per questi preziosi risultati? Per Avis Comunale Montopoli questi vanno condivisi tra i Volontari, per l’impegno che quotidianamente dedicano alla propria associazione promuovendo la donazione di sangue sul territorio, ai nostri donatori, che concretamente con le loro donazioni periodiche contribuiscono a salvare vite umane e a tutti coloro che pur non donando ci sostengono nella nostra missione sociale.

La nostra festa sarà quindi l’occasione per ringraziare tutte queste preziose persone e far sapere a tutti, ancora una volta, che la donazione di sangue e di plasma è un elemento imprescindibile per gli interventi chirurgici d’emergenza, per i trapianti d’organo, per le terapie oncologiche, per il supporto alle malattie degenerative e infine per la produzione di emoderivati. E d’estate ancor di più.