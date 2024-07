50 top Pizza 2024: dieci toscane tra le migliori d'Italia

Non sarà tradizionalmente la patria della pizza, ma la Toscana si difende bene. È stata presentata al Teatro Manzoni di Milano l'ottava edizione di 50 Top Pizza, una delle classifiche più attese e autorevoli per quanto riguarda uno dei piatti più italiani di tutti. E la nostra regione non è messa male, tra le prime cento pizzerie della nazione la Toscana ne ha dieci. Una in meno rispetto all'anno scorso ma comunque un numero considerevole: quattro di queste sono tra le prime cinquanta, addirittura.

La prima pizzeria toscana che si trova in classifica è Apogeo, che si piazza al 20esimo posto nazionale (era al 16esimo l'anno scorso). Il locale di Massimo Giovannini si trova in via Pisanica a Pietrasanta. A sorpresa la seconda toscana è al 30esimo posto, è La Fenice di Pistoia: gestita da Manuel Maiorano e Cristiano Tirico ha ottenuto un doppio successo, balzando in un colpo solo dalla 84esima alla 30esima piazza, e conquistando il premio per la miglior Frittata di pasta dell’anno – Pastificio Di Martino Award.

Subito dopo c'è 'O Scugnizzo, al 32esimo posto (era al 23esimo) e medaglia di bronzo per la regione, di Pierluigi e Gennaro Police, situata nel centro di Arezzo in via de' Redi. Quarto gradino regionale e 36esimo in Italia (era 29esimo) per Giovanni Santarpia, pizzeria a Firenze che prende il nome del campano alla guida del locale in via Senese.

Uscendo dalle prime cinquanta posizioni troviamo subito alla 51esima Il Vecchio e il Mare a Firenze, con gli impasti di Mario Cipriano in via Gioberti, è in crescita dato che era 60esima l'anno scorso. Sale anche Giotto a Firenze, il locale di Marco Manzi che ha sede sia a Santa Maria Novella sia a Novoli: adesso è 56esima (era 62esima). Al 59esimo posto si va a Colle di Val d'Elsa alla Pizzeria Chicco: situata in pieno centro del borgo, in via Giuseppe Garibaldi, è gestita dal pizzaiolo Stefano Canosci.

Ritorno in Versilia quello della 66esima posizione con Battil'oro, di Gennaro Battiloro, in via Asilo a Querceta (Seravezza). Nona posizione toscana e 73esima nazionale per l'unica nuova entrata della nostra regione, La Pizza-Romualdo Rizzuti a Firenze, che ha luogo al Mercato Centrale. In direzione mare, a Cecina, c'è chi chiude la classifica toscana: è la Bottega Dani di Gabriele Dani in via Vecchia Livornese conquista il 78esimo posto.