MoMu, l'estate a Montespertoli: concerti, spettacoli ed eventi in notturna

Dal 18 luglio al 29 agosto, alle ore 21.30, ogni giovedì, in vari luoghi il Comune di Montespertoli si anima di eventi, concerti e spettacoli itineranti. Novità di quest’anno “MoMu dal tramonto all’alba”, per osservare le stelle ed entrare in contatto con le più intense vibrazioni musicali. Degustazioni e visite guidate alle cantine consentono la scoperta del territorio.

MoMu – Montespertoli Musica Estate, la manifestazione estiva che porta la musica nel territorio di Montespertoli, è per la creazione di una comunità attiva e dinamica, attraverso la cultura e lo spettacolo dal vivo. La parola chiave di questa edizione 2024 è condivisione. Ogni appuntamento è un’occasione per ascoltare e ascoltarsi, per sentirsi in sintonia con il luogo e con gli altri.

"MoMu rappresenta un'opportunità unica per conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio e arricchisce l'estate con una varietà di eventi musicali che ci avvicinano e ci fanno amare ancora di più il luogo in cui viviamo. Questa rassegna è un invito a riscoprire il piacere della condivisione e della partecipazione, immergendoci nella cultura e nelle tradizioni che rendono Montespertoli un luogo unico e sottolinea l’importanza che riveste la cultura e lo spettacolo dal vivo per la creazione di una comunità attiva e dinamica. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa grande festa itinerante che negli anni sta crescendo e riscuotendo sempre maggior successo", dichiara l'Assessora alla Cultura Alessandra De Toffoli.

"Nella nostra festa riecheggiano feste antiche da portare in eredità al nostro presente, in un programma che è una continua sorpresa e che vi invito a scoprire passo passo. Tra le novità, quest’anno inauguriamo MoMu dal tramonto all’alba, una vera e propria esperienza, che ci porterà nel profondo della notte ad osservare le stelle per poi entrare in contatto con le più intense vibrazioni musicali. Come sempre non mancheranno le degustazioni e le visite guidate alle cantine che quest’anno saranno particolarmente interessanti come i luoghi che andremo a toccare di volta in volta", afferma il direttore artistico di MoMu Francesco Giorgi, della compagnia Teatro popolare d’arte, che si occupa dell’organizzazione.

Il 1 agosto, dopo il concerto, MAESTRALE Circo Carnevale in ASTRAcadabra! Viene proposta l’osservazione delle stelle a cura di Dario Gozzini, per proseguire con Late Night Drum Circle / Vibrazione sonore nella notte condotto da Michele Andriola. I partecipanti riuniti in cerchio potranno esplorare le sonorità di percussioni e strumenti musicali attraverso l’improvvisazione e l’ascolto. Ingresso € 5,00 Prenotazione obbligatoria - pubblico@tparte.it Whatsapp: 371 1152940

Il Programma



Tutti i giovedì alle ore 21.30

18 LUGLIO Castello Sonnino

ALFABETO RUNICO

Alfabeto Runico è un trio terrestre ma non troppo, formato da tre musicisti di formazione classica ma lontani dal mondo Accademico, frequentatori di feste popolari e di anziani cantori. La loro musica profuma del Sud bipolarmente malinconico e festivo dal quale provengono e la loro formazione è atipica: due contrabbassi, viola e voce. Il trio è un mosaico “geopoetico” che affascina lo spettatore travolgendolo in un caleidoscopio di stili e colori: la passione per la musica rinascimentale, per il folk, il rock, il reggae.

Marta Dell'Anno - voce, violino, viola

Andrea Resce - contrabbasso

Nicola Scagliozzi - contrabbasso

Degustazione a cura di Tenuta Castello di Sonnino

Tour cantine e vinsantaia a pagamento

Prenotazione obbligatoria

25 LUGLIO Montagnana / Cortile scuole elementari

NUBRAS

Nubras è un ensemble internazionale formatosi nel 2022 che si dedica alla costruzione di un ponte tra musica "colta occidentale" e le tradizioni sonore di Balcani e Medio Oriente, unendo musicisti provenienti dal mondo della classica, del jazz e della musica popolare. Nubras in arabo è la lanterna che apre nuove strade

Giulia Anita Bari, violino

Carla Mulas Gonzáles, violino

Rachel Blueberger, violoncello

Giorgio Gadotti, sax contralto

Nino Conte, fisarmonica

Degustazione a cura di Fattoria di Trecento

prenotazione obbligatoria

1 AGOSTO - MoMu Experience -

Fattoria di Trecento e associazione culturale LaViaTrecento

MAESTRALE Circo Carnevale

Maestrale è un viaggio musicale che parte dal repertorio da danza europeo, in una esperienza musicale che si colora di molteplici suggestioni come le sonorità del valse musette e delle musiche tradizionali nord italiane, approdando in Brasile, tra uno choro carioca ed un forrò nordestino. Il trio propone un programma incentrato sul repertorio Bal Folk al contempo fruibile sia dall’ascoltatore che dal ballerino.

Filippo Gambetta, organetto

Sergio Caputo, violino

Fabio Vernizzi, pianoforte

a seguire….ASTRAcadabra!

osservazione delle stelle a cura di Dario Gozzini

Late Night Drum Circle / Vibrazione sonore nella notte

condotto da Michele Andriola

I partecipanti riuniti in cerchio potranno esplorare le sonorità di percussioni e strumenti musicali attraverso l’improvvisazione e l’ascolto.

Degustazione a cura di Fattoria di Trecento

prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi della serata

8 AGOSTO Lucignano / Ex Circolo Ricreativo

PEDRO MAKAY

Colores

L’artista spagnolo Pedro Makay accompagnato dalla sua musica ha viaggiato tra il Vecchio Continente e le Americhe, tra il Calypso, la musica africana, il Flamenco e il Rhythm & Blues.

Quello di Makay è un live elettrizzante e vitale, a favore del pubblico…uno show che sa di sud del mondo, di strade polverose e di festa!

Pedro Makay, voce e chitarra

Lele Veronesi, batteria

Guille González, basso elettrico

Degustazione a cura di Alimentari Lucignano

prenotazione obbligatoria

15 AGOSTO San Piero in Mercato ( Montespertoli )

MAGICANIMA

Magicanima è uno spettacolo nato dall'incontro tra Rosela Libertad (Argentina) e Stéphane Casalta (Corsica), un tour di canto in più lingue, un'odissea che percorre le montagne della Corsica, le pianure di Santa Fé in Argentina, e che trascina il pubblico a volte nel Mediterraneo, a volte in America Latina secondo le canzoni. Portare il canto e la poesia dalla sua isola verso l'universale: questo è il percorso che Stéphane Casalta persegue da oltre trent'anni in uno stile sia popolare che esigente, dove l'essenziale rimane la melodia, la voce e la poesia.

Rosela Libertad è un'artista alla ricerca di un'espressione che trascende le culture, le identità. Osa avventurarsi e sperimentare pur avendo un grande rispetto per il suo background artistico argentino che suo padre, anche lui musicista, le ha trasmesso.

Stéphane Casalta, voce e chitarra

Rosela Libertad, voce e chitarra

Degustazione a cura di Podere Gualandi

prenotazione obbligatoria

22 AGOSTO Tenuta Frescobaldi - Castiglioni

DUO SIN PALABRAS

Concerto per violoncello e fisarmonica che si avventureranno in un repertorio classico inaspettato dal barocco al contemporaneo. Frescobaldi, Bach, Marcello, Williams e Piazzolla saranno i protagonisti del programma della serata.

Anna Bodnar, fisarmonica

Andrea Sarnesi, violoncello

Degustazione a cura di Tenuta Castiglioni Frescobaldi e visita alla cantina

Prenotazione obbligatoria

29 AGOSTO Tenuta Urbana Parri

ĽAĽA!

Ensemble totalmente acustico che esplora il terreno del folklore slovacco e lo ridisegna in una chiave moderna, nella quale confluiscono armoniosamente le passioni e le esperienze dei singoli musicisti, dal jazz allo swing, dalla musica latina fino alla musica tzigana. ĽAĽA! non è soltanto un incontro fra culture; è una ricerca del linguaggio comune, un continuo dialogo fra intimo e universale. Mantenendo intatto il messaggio originario della musica tradizionale racconta le storie del passato con una sfumatura nuova ma sempre autentica.

Eva Miškovičová voce

Sergio Aloisio Rizzo, chitarra

Roberto Beneventi, fisarmonica

Filippo Pedol, contrabbasso

Degustazione a cura di Fattorie Parri e visita alla cantina

Prenotazione obbligatoria