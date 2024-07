Mostre a Firenze e Vinci di Stefano Carlo Vecoli

Tour artistico questo luglio per l’artista Stefano Carlo Vecoli: è iniziata con la mostra collettiva a Livorno alla Galleria Melograno, dal 9 luglio al 15 luglio, per continuare a Firenze con la particolarissima mostra su “Le note di Pinocchio”, che dopo essere stata a Prato, sarà ospitata, sarà nelle sale del Consiglio regionale nel palazzo del Pegaso, a Firenze fino al 20 luglio.

Infine da sabato 13 a sabato 20 luglio, una personale tra le colline di Vinci (FI), al Mulino del Ronzone, in luoghi e atmosfere legate alla famiglia di Leonardo. Complimenti a Vecoli per l’attività che spazia per luoghi e città della nostra Toscana.

Per informazioni ci si può rivolgere direttamente all’artista alla sua mail: info@stefanocarlovecoli.it