Oltre 50 musicisti in arrivo a Empoli con la European Youth Orchestra Busoni

Da sabato 13 luglio 2024 sarà piuttosto frequente incontrare nelle strade del “giro” numerosi giovani, italiani e stranieri, con in spalla custodie contenenti strumenti musicali. Si tratta dei componenti selezionati tramite bando e audizione della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”: un progetto di alta formazione artistica e musicale, finalizzato alla costituzione di una grande compagine strumentale che raccolga i maggiori talenti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, provenienti dai Paesi membri dell’Unione Europea. Un progetto pilota per l’Italia, ma il successo è stato immediato.

Delle circa cento domande di partecipazione pervenute alla segreteria del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”, ente organizzatore di questa coraggiosa iniziativa, è stato infine selezionato e riunito un organico che conta più di cinquanta musicisti.

I giovani strumentisti risiederanno nelle strutture ricettive cittadine e per cinque giorni proveranno alla sala teatro Il Momento, coadiuvati da esperti professori d’orchestra, provenienti da alcune delle più importanti realtà sinfoniche italiane e diretti da Sergio Alapont, bacchetta spagnola di fama internazionale, non nuovo a progetti di tal respiro e già applaudito più volte sul podio dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Impegnativi e ambiziosi i brani da preparare per il debutto della Europea Youth Orchestra, che avverrà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea, venerdì 19 luglio, alle 21: si comincia dai tre brani finalisti della seconda edizione del Concorso internazionale di composizione “Ferruccio Busoni”, una competizione nata nel 2021 che, fin dagli esordi, ha riscontrato numerosissime adesioni da ogni angolo del mondo. I brani sono stati selezionati da una giuria di indubbio prestigio, presieduta da Fabio Vacchi, e composta da Philippe Hersant, Sergio Alapont, Andrea Portera e Lorenzo Ancillotti. Una volta decretato il vincitore e assegnati i vari premi del concorso, tra cui quello del pubblico, l’orchestra giovanile eseguirà la Berceuse élégiaque, una raffinata pagina composta da Busoni nel 1909 e il Divertimento per flauto e orchestra, altra sfiziosa partitura a firma del compositore empolese.

A conclusione del concerto andrà in scena La Voix humaine, tragedia lirica in atto unico su musica di Francis Poulenc e libretto di Jean Cocteau. Ad interpretare il ruolo della protagonista sarà il soprano empolese Lavinia Bini.

«L’appuntamento del 19 luglio è uno dei perni fondamentali di questo anno di celebrazioni busoniane, in quanto incarna l’ambizione del Centro studi di dimostrare il cosmopolitismo del nostro illustre concittadino – afferma il Direttore artistico Lorenzo Ancillotti - Ritenuto, meritatamente, uno dei massimi pianisti della storia e una figura fondamentale in ambito compositivo, teorico e intellettuale, nel passaggio del pensiero estetico tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, Ferruccio Busoni è anche uno dei primi musicisti senza confini geografici, il primo grande interprete che viaggia dagli Stati Uniti alla Russia e, soprattutto, un musicista europeo, nell’accezione più moderna del termine. Egli immagina un mondo senza barriere e proprio in un momento in cui soffiava il vento della prima guerra mondiale, allo scoppio di quest’ultima scelse di stabilirsi a Zurigo, terra naturale, proprio perché la sua patria di nascita, l’Italia, e quella adottiva, l’Austria, si trovarono su fronti opposti. L’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” che si pone l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo accademico, formativo e l’attività professionale e di trasmettere ad interpreti e pubblico la gioia di sentirsi cittadini del mondo».

Informazioni e biglietti

Per informazioni contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni:

Tel. 0571/711122 – Mob.3737899915 – email csmfb@centrobusoni.org

Biglietto intero: 20 € - ridotto* 15 € - under 18 € 10

Riduzione per soci Unicoop Firenze

In vendita da Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53 – Empoli), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19 – Empoli) e online su eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/european-youth-orchestra-ferruccio-busoni-tickets-908242727447?aff=oddtdtcreator

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa