Omaggio a Bill Evans per Empoli Jazz, concerto al Torrione di Santa Brigida

Dopo il grande successo dei concerti di apertura Women in Jazz con GAL di Giulia Galliani e Nuova Generazione Jazz Night la XVI edizione di Empoli Jazz Summer Festival 2024, prosegue, con un grande progetto internazionale Kind of Bill, omaggio a Bill Evans, feat. Dado Moroni, Eddie Gomez, Joe La Barbera.

Dopo Umbria Jazz e Spoleto Festival, Kind of Bill ha scelto Empoli Jazz, un ulteriore conferma della grande crescita del nostro festival.

Bill Evans se n’è andato 44 anni fa ma la sua musica è viva sia per chi il jazz lo suona, sia per chi lo ascolta. Non c’è pianista moderno che non faccia riferimento, soprattutto se la formula è il trio, all’eredità musicale di Evans.

Dado Moroni non ha mai nascosto il suo amore per la musica di Evans e Kind of Bill è il titolo del suo tributo (chiaro riferimento a “Kind of Blue”, del cui cast stellare Evans fece parte). Naturalmente è un trio, impreziosito dalla presenza di Eddie Gomez, contrabbasso, che fece parte del trio di Bill Evans per undici anni, dal 1966 al 1977, e Joe La Barbera, batteria, che fu con Evans nei suoi ultimi due anni, 1979-1980, di cui esistono molti documenti discografici soprattutto live. Quanto a Moroni, secondo Gomez, “per un omaggio a Bill, Dado è la persona giusta”. Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati e richiesti, ed è anche certamente uno dei più noti anche all’estero. Oltre che con alcuni dei più grandi artisti jazz ha collaborato con pop star come Karima, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni.

Del trio “Kind of Bill” esiste un cd registrato dal vivo a Sanremo.

Di solito, i tributi sono dedicati a coloro che sono già scomparsi e certamente il grande pianista jazz Bill Evans non è più tra noi dal 15 settembre del 1980, un giorno molto triste sia per i musicisti che per i jazz fans. Tuttavia le sue note e la sua magia restano assolutamente vive e questo progetto vuole proprio celebrare questo aspetto del suo mondo: l’immortalità del suo messaggio e della sua eredità. Il titolo di questo tributo, KIND OF BILL, è anche il titolo di un brano di Joe La Barbera e descrive perfettamente l’intento del progetto creato dal pianista Dado Moroni, il quale non ha mai nascosto il suo amore per la musica di Evans, dal bassista Eddie Gomez e dal batterista Joe La Barbera che negli anni hanno dato un enorme contributo alla musica di Evans infondendo nuova linfa nelle idee del pianista, quindi questo è anche un tributo a loro per quello che hanno fatto allora e continuano a fare adesso, mantenendo viva la magia con i loro progetti e le parole KIND OF BILL significano.

