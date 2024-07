Reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera, Meini (Lega): "Inaccettabili i ritardi"

“Riteniamo siano inaccettabili i palesi ritardi che riguardano l’apertura del reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera, come da me segnalato già a maggio tramite un’interrogazione a cui, a tuttora, non ho avuto alcuna risposta-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.” “Per sollecitare nuovamente, dunque, chi di dovere ad attivarsi affinchè i lavori vengano finalmente completati ho ripresentato uno specifico atto, poi bocciato in Aula, nell’ambito della relazione dell’Assessore Bezzini sul triennale Piano socio-sanitario-prosegue il Consigliere.” “L’inaugurazione dell’importante punto assistenziale sanitario era prevista ad aprile, ma ad oggi, l’opera risulta ancora incompleta-precisa l’esponente leghista.” “Chi deve sottoporsi a dialisi è, quindi, tuttora costretto ad effettuare le cure in container noleggiati dall’Asl ad un costo di circa seimila euro al mese-sottolinea la rappresentante della Lega.” “Insomma-conclude amaramente Elena Meini-siamo di fronte ad un ennesimo caso di malasanità che colpisce duramente persone afflitte da una patologia che non è certamente secondaria.”