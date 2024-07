"Strade dissestate tra Pozzale e Casenuove, facciamo un sopralluogo": Cantini (FdI) scrive al sindaco

Empoli è una bella città nel suo complesso, ed in particolare sono belle le sue frazioni, dove ancora i suoi abitanti si conoscono, e si aiutano vicendevolmente: peccato che questi bei luoghi siano lasciati al degrado e all’incuria più totale.

Come abitante di Pozzale, prima di tutto, poi come disabile, vorrei farle presente lo status di strade e marciapiedi di Pozzale e Casenuove.

In questi giorni, con non poche difficoltà, ho fatto un giro per Pozzale e, come si vede anche dalle foto, lo stato del manto stradale è gravemente ammalorato, sia nella strada principale di Via Val d’Orme, sia nelle strade secondarie.

Un manto stradale pieno di buche e avvallamenti che creano gravi problemi di viabilità sia per gli autoveicoli, sia per chi usa motocicli o biciclette.

Se parliamo, poi, dello stato dei marciapiedi, la situazione, se possibile, è ancora peggiore: superfici di transito strette, piene di buche, non sempre accessibili con carrozzine o passeggini, con i rifiuti che stazionano lì per un giorno intero - visto che il ritiro solitamente avviene nel tardo pomeriggio – e che li ingombrano per tre quarti dell’area pedonale. Condizione, questa, che costringe le persone a scendere dai marciapiedi e camminare per la strada, con evidente pericolo per la loro incolumità e per quella degli automobilisti.

Tutto questo lo vorrei far conoscere a lei, Sig. Sindaco, e alla cittadinanza, non con intento polemico, ma per capire se sia in programma una riqualificazione di tutta la frazione: visto che nel suo programma elettorale metteva giustamente, tra i punti qualificanti della sua azione, l’attenzione alle frazioni; e se, soprattutto per una persona con disabilità, Empoli, e le sue frazioni, possano essere considerate luoghi accessibili.

Se lei lo vorrà, Sig. Sindaco, io sono disponibile – con un po’ di pazienza da parte sua - ad accompagnarla per fare un sopralluogo… e, chiacchierando di diritti delle persone con disabilità in una società evoluta e inclusiva pronta ad accogliere e integrare le diversità, a mostrarle sia le mie difficoltà, sia quelle degli altri cittadini.

Certo che leggerà con attenzione la mia lettera, da cittadino empolese e responsabile per la provincia di Firenze del Dipartimento regionale Disabilità e equità sociale di Fratelli d’Italia, colgo l’occasione per augurarle “buon lavoro”, nella speranza che Empoli diventi una città accessibile a tutti.

Isacco Cantini, responsabile per la provincia di Firenze del Dipartimento regionale Disabilità e equità sociale di Fratelli d’Italia