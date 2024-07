Un cencio speciale a Fucecchio: lo disegnano bambine e bambine dei centri estivi

Ieri mattina i bambini dei centri estivi dell'associazione Shalom hanno incontrato Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, e Tania Benvenuti, membro del CdA dell'Associazione Palio delle Contrade "Città di Fucecchio", per condividere con loro un momento speciale: la presentazione del cencio! Durante questa settimana il palio è infatti il tema principale dei campi estivi. Le contrade sono state rivisitate sia nel nome che nei colori.

La contrada dei grandi altruisti (celeste e blu) vede come stemma due mani che si uniscono. La contrada dei portatori di pace (bianco e arancione) vede come stemma una colomba. La contrada dei giovani empatici (verde e fucsia) vede come stemma due fiori che si specchiano. La contrada dei nobili d’animo (lilla e rosso) vede come stemma dei cuori.

"Le nostre Contrade - racconta l'educatrice Chiara Boddi - vogliono non solo far rivivere ai bambini la gioia e la bellezza del palio, ma anche riflettere su valori importanti cardini di vita.

Il cencio è stato realizzato a più di 50 mani, coinvolgendo nel progetto gli anziani della casa di riposo Le Vele di a Fucecchio. Insieme abbiamo creato una sinergia bellissima che si denota anche nel cencio realizzato. Una strada sulla quale si incontrano le nostre mani. Questo è anche il senso del palio".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa