Cerbaie, Forza Italia Fucecchio: "Abbandono di rifiuti e degrado, situazione insostenibile"

In data odierna, ho effettuato una denuncia presso il Nucleo Carabinieri Forestali di Empoli, per segnalare la grave situazione di abbandono di rifiuti in via di Rimedio come purtroppo in altre zone del territorio comunale, soprattutto nelle frazioni collinari. Lo scenario che si presenta è veramente deplorevole, un tratto di strada di circa 1 km cosparso a intervalli regolari di sacchi contenenti rifiuti di vario genere, prevalentemente scarti di lavorazioni edili. Ad aggravare la situazione, l'abbandono da più di un mese di un'auto, proprio nei sentieri delle Cerbaie di proprietà comunale, con tutti i rischi che ne conseguono, per eventuali incendi.

La situazione è ormai insostenibile, si parla tanto di rilancio del territorio, di valorizzazione turistica, e questo è lo scempio che i turisti che frequentano gli agriturismi locali, sono costretti a vedere, chissà cosa pensano della nostra comunità e soprattutto se sono invogliati a tornare o a consigliare le nostre zone ad amici. In tutto questo l'amministrazione è colpevole di non aver mai adottato una serie di controlli tra le residenze, le utenze ed i contratti di affitto, per scovare gli abusivi, e posizionare le foto trappole tanto usate anche in comuni limitrofi e che hanno contribuito a scovare i vari "furbetti" dell'abbandono.

L'unica cosa che è stata capace di fare, è stata quella di invitare i cittadini a vivere i boschi, per disincentivare atteggiamenti di persone incivili e di chi utilizza il bosco in modo improprio come gli spacciatori. Peccato che i tanto sbandierati sentieri delle Cerbaie, dopo la loro realizzazione sono stati completamente abbandonati a se stessi, con percorsi invasi da pruni, bacheche abbattute e panchine distrutte. Mi sembra che anche la "nuova" amministrazione, se così si può dire di un sindaco che è stato vice sindaco e assessore per 15 anni, ancora non abbia capito come porre rimedio alla problematica; per questo la decisione di interessare i Carabinieri Forestali.

Forza Italia Fucecchio, il capogruppo Simone Testai