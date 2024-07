Consiglio comunale, riunione il 18 luglio a Empoli

Giovedì 18 luglio 2024, alle 17.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta come di consueto potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Linee programmatiche dell’azione di governo della nuova amministrazione: presentazione.

3.Commissioni consiliari permanenti: determinazioni.

4.Nomina Commissioni consiliari permanenti.

5.Commissione comunale toponomastica - designazione componente in rappresentanza della minoranza consiliare.

6.Commissione aggiornamento e formazione elenchi Giudici popolari. Quinquennio 2024-2029.

7.Nomina rappresentanti del Comune di Empoli in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni "Circondario dell'Empolese Valdelsa", ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa