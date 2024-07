Fermato all'alt, in auto ha un coltello di 22 centimetri: denunciato

Fermato in auto, con sé aveva un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di 22 cm, di cui 11 cm di lama. Per questo un giovane è stato denunciato, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dai carabinieri di Pontedera. Nello specifico, il giovane è stato fermato nei pressi di un centro commerciale e, durante il controllo, i militari lo hanno trovato in possesso del coltello. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, l'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.