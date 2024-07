Firenze di Sera, tornano gli appuntamenti per scoprire le meraviglie della città

Itinerari serali nei luoghi più iconici della città, seguendo le orme di Dante e Boccaccio e suggestivi percorsi sull’Arno per scoprire Firenze da un’altra prospettiva. Sono questi i nuovi appuntamenti della rassegna culturale EnjoyFirenze, che la prossima settimana propone due percorsi, curati da Cooperativa Archeologia, per accompagnare gli appassionati alla scoperta di curiosità ed angoli nascosti.

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 luglio (ore 21) con “La Firenze di Dante e Boccaccio”: un’immersione nella città di Dante e Boccaccio, alla scoperta delle grandi architetture civili e religiose e dell’edilizia privata delle case-torri. Partendo da Piazza della Signoria l’itinerario toccherà la Chiesa di Orsanmichele, la casa “a mensola” di via Santa Elisabetta, uno dei pochi esempi conservati di questo tipo di abitazione di cui si parla anche in un episodio curioso di una novella del Decameron, e poi uno scorcio di case e vicoli rimasto quasi intatto, con la torre della Castagna, quella della Pagliazza e le case-torri di via del Corso. La passeggiata si concluderà in Piazza Duomo dove Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e la Loggia del Bigallo costituiscono un ulteriore esempio dello splendore di Firenze negli anni in cui pochissime città in tutto l’occidente la superavano per importanza.

Giovedì 18 luglio (ore 20) l’affascinante appuntamento “Firenze vista dall’Arno con l’archeologo - Tour sul barchetto dei Renaioli”: partenza da Piazza Mentana presso il cancello d’ingresso della Canottieri (davanti all’Hotel Balestri) per un suggestivo percorso sui barchetti originali dei Renaioli, nel tratto monumentale dell’Arno, da Ponte alle Grazie a Ponte S. Trinita, per scoprire la città monumentale e i suoi antichi edifici dal fiume, raccontati dall’archeologo a bordo. Sarà questa l’occasione per conoscere la città da una prospettiva completamente nuova, e in alcune occasioni per scoprire luoghi incredibili, visibili solo dall’acqua, e storie inaspettate legate al fiume. Verrà raccontata la città stratigraficamente, osservandola dal fiume a partire dalla sua cronologia più antica, avendo accesso a informazioni inedite e preziose, che non si trovano sui libri, grazie alla nostra esperienza diretta scaturita dai numerosi scavi archeologici che abbiamo realizzato a Firenze negli ultimi 40 anni. Al termine della navigazione ci sarà spazio per un piccolo brindisi per salutare il tramonto.

Gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 o a turismo@archeologia.it

Per info https://www.enjoyfirenze.it/

