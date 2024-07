Giovanni Corbinelli colonna Abc: "Felice di proseguire"

Alla quinta stagione consecutiva dal suo ritorno in maglia Abc Giovanni Corbinelli guiderà la batteria degli esterni gialloblu.

Leader. E’ indiscutibilmente la parola più adatta per descrivere quello che è, che sarà e che dovrà rappresentare per l’Abc Castelfiorentino targata Samuele Manetti. Stiamo parlando di Giovanni Corbinelli, talento nato e cresciuto in casa che per la quinta stagione consecutiva dal suo ritorno in gialloblu nel 2020 si appresta ad essere una delle colonne portanti del sodalizio castellano.

Guardia classe ’97, le cui capacità realizzative, unite ad una ormai consolidata maturità tecnico-tattica, rappresentano i marchi di fabbrica di uno degli indiscussi simboli dell’Abc e di Castelfiorentino.

“Sono molto felice di proseguire il mio percorso nella società in cui sono nato, cresciuto e maturato – racconta Giovanni -. Come prima cosa ci tengo a salutare con affetto i compagni con cui, in questi anni, abbiamo condiviso momenti importanti sia dentro che fuori dal campo, perché pur avendo scelto strade diverse il rapporto che abbiamo costruito non cambierà. Guardando al presente, approcceremo la nuova stagione con un roster completamente rinnovato e dovremo essere pronti ad allenarci forte fin dal primo giorno, senza mai far mancare l’entusiasmo. L’obiettivo primario sarà quello di creare un legame di squadra che ci aiuterà a superare anche i momenti più delicati, che sicuramente in un campionato come la serie B Interregionale non mancheranno. Una serie B che deve essere per tutti noi motivo di orgoglio e grande stimolo a far bene, in primis per tutte le persone che in questo periodo stanno lavorando per dar vita ad un nuovo corso e costruire qualcosa di bello e duraturo negli anni a venire. Infine, ci tengo a rivolgere un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, ai bambini e alle bambine del minibasket e alle loro famiglie affinché ogni domenica possano sostenerci e scendere in campo insieme a noi”.

“Sono molto contento che Giovanni abbia deciso di restare con noi – prosegue coach Samuele Manetti -, e che sia stato proprio lui il primo a sposare il nostro progetto, con entusiasmo e motivazione. Tutti conosciamo le sue doti tecnico-tattiche e la sua importanza per l’Abc e per Castelfiorentino, sia come giocatore che come persona. Vogliamo che, oltre ai valori tecnici, i nostri giocatori possano rappresentare il faro trainante per l’intero movimento, e questo è esattamente ciò che incarna Giovanni. Ma la cosa di cui sono maggiormente contento è che quest’anno, ancor più degli altri anni, lui sarà il leader di questo gruppo, per capacità ed esperienza. E sono strafelice che abbia la possibilità di dimostrare la sua leadership, qualità che possiede naturalmente. Un giocatore nel quale ripongo massima fiducia e che sono convinto farà super bene anche in questo ruolo di grande responsabilità”.

