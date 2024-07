Misericordia di Empoli, finisce l'era Ciari: Pagliai nuovo governatore

Avvicendamento al vertice della Misericordia di Empoli: il Governatore Pier Luigi Ciari passa il testimone all’avvocato Francesco Pagliai. Il nuovo Governatore ricopre attualmente la carica di vice governatore dell’arciconfraternita empolese ed è presidente della Fondazione residenziale Vincenzo Chiarugi. Avvocato empolese molto conosciuto e stimato in città, sta dimostrando una particolare capacità nella gestione della Misericordia e nel testimoniare i valori storici che la contraddistinguono.

Pier Luigi Ciari ha fatto parte del Magistrato dal 1991, servendo per 33 anni: prima come Vice Governatore fino al 2014 e poi come Governatore fino ad oggi. Il suo contributo è stato fondamentale nel rendere la Misericordia di Empoli un punto di riferimento nel territorio, sia per i servizi ai cittadini che per la sua attività di volontariato a livello locale e nazionale

L'intero Magistrato, insieme al Capo di Guardia, ai volontari e a tutta la Fratellanza, ringrazia calorosamente Pier Luigi Ciari per il suo straordinario lavoro.

La nuova compagine del consiglio del Magistrato è ora composta da: Francesco Pagliai - Governatore, Giovanni Guerri - Vice Governatore, Gionata Fatichenti - Provveditore, Francesco Minoli, Stefano Santini, Carlotta Campigli, Benedetta Puccetti - Consiglieri, e Don Guido Engels - Correttore.

