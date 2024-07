Guardia di finanza in piazza a Empoli con la Misericordia

Nella serata dell’11 luglio, il Corpo della Guardia di Finanza, che quest’anno festeggia i 250 anni di vita, è stato presente in occasione dell’evento “Insieme per la prevenzione”, un’iniziativa congiunta con la Misericordia di Empoli, per portare in piazza un servizio di screening volontario. I

cittadini empolesi hanno avuto la possibilità di accedere in Piazza Farinata degli Uberti a consulenze gratuite, di richiedere informazioni nel campo della salute e di sottoporsi a test diagnostici. Il personale infermieristico della locale Misericordia ha offerto gratuitamente ad ogni cittadino la misurazione dei parametri vitali ed è stato disponibile per eseguire il test HCV, iniziativa che porta avanti in collaborazione con la Regione Toscana. Grande è stata l’affluenza della cittadinanza che ha voluto sottoporsi a varie consulenze nel campo della nutrizione e della dietetica, della dermatologia e della podologia, dell’endocrinologia e dell’andrologia, della diabetologia e di altre aree, grazie ai diversi medici specialistici intervenuti all’evento.

In particolare, la Compagnia della Guardia di Finanza di Empoli, con il supporto del Comando Provinciale di Firenze che ha consentito il successo dell’iniziativa, ha promosso l’allestimento di uno stand nella storica cornice della Piazza dei Leoni, così comunemente chiamata dagli empolesi, in cui svetta alta la Collegiata di Sant’Andrea, simbolo della città, luogo scelto per dare maggiore risalto ad un evento di grande importanza solidale. Hanno partecipato alla realizzazione dell’evento diversi militari della Compagnia di Empoli e del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze con il cash dog Elio, i quali, con la passione e la disponibilità che sempre contraddistinguono gli appartenenti al Corpo, si sono adoperati, anche con esercitazioni pratiche, per illustrare i compiti, le funzioni e i contenuti della missione istituzionale della Guardia di Finanza, evidenziandone l’incessante processo di evoluzione e la proiezione verso le sfide future sulla scia del motto scelto per celebrare l’anniversario di fondazione del Corpo “Nella tradizione il futuro”.

La Guardia di Finanza è sempre vicina ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di iniziative di solidarietà, come quella organizzata nel contesto empolese, che rafforzano la coesione mediante la condivisione dei valori fondanti, tra cui si inserisce l’importanza della prevenzione.

Fonte: Ufficio stampa