Due incidenti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni a Empoli: traffico bloccato

Due incidenti in Fi-Pi-Li nel pomeriggio di oggi, all'altezza di Empoli, in entrambe le direzioni di Firenze e Pisa. In totale nei due incidenti sono rimasti coinvolti cinque mezzi, tra i quali 4 auto e un mezzo pesante.

Sul posto, intorno alle 17.25, sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze inviate dal 118 e gli addetti del servizio manutenzione e gestione della Fi-Pi-Li. In particolare due squadre dei vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti sulla corsia verso Pisa, una squadra del distaccamento di Castelfranco di Sotto è intervenuta invece sulla corsia in direzione Firenze.

All'arrivo dei vigili del fuoco gli occupanti erano già fuori dai mezzi, e le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture incidentate. Circa 9 le persone coinvolte, trasportate in codici dal giallo al verde al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Tra i feriti anche una bambina, che si trovava all'interno di una delle auto coinvolte e che ha riportato delle contusioni.

Al momento il tratto della Fi-Pi-Li interessato dagli incidenti, al km 30.6, risulta completamente bloccato. Dagli ultimi aggiornamenti, segnalati rallentamenti in entrambi i sensi di marcia: 9 km di coda tra Montelupo Fiorentino e San Miniato in direzione mare e 4 km di coda tra San Miniato ed Empoli ovest in direzione Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO