Leonardo Colli ancora nei Lupi: lo schiacciatore è il primo nome confermato

Prosegue la storia d’amore tra i Lupi Santa Croce e Leonardo Colli. Lo schiacciatore, classe 1996, indosserà la storica maglia biancorossa per l’undicesima stagione consecutiva, otto delle quali, le ultime, passate sui campi della serie A2 Credem Banca. Neppure il doppio salto all’indietro ha interrotto il rapporto tra il capitano e l’ambiente: la Società ha scelto a malincuore di ripartire dal campionato nazionale di serie B, ma Colli non ha abbandonato la nave e ha deciso di dare una mano in questa difficile fase di ripartenza.

Il suo è il primo nome, e che nome, nel nuovo roster a disposizione di coach Pagliai. Uno schiacciatore ricettore in grado di fare la differenza, in campo e fuori. Una garanzia di continuità apprezzatissima dalla tifoseria, pronta a stringersi come sempre intorno alla squadra nel tentativo di tornare velocemente in categorie più consone al blasone sportivo di Santa Croce sull’Arno.

"Sono felice di essere rimasto ai Lupi, sarà la mia undicesima stagione" ha detto Colli. "Mi dispiace per l’ambiente, da diversi anni la serie A2 era tornata ad essere la nostra casa, con campionati anche di vertice. Ripartiremo dalla B, una categoria di tutto rispetto che dovremo affrontare con umiltà ma anche con la giusta ambizione. Per quanto riguarda la scelta di rimanere a Santa Croce, è dettata sia da motivazioni di cuore che personali: da tempo avevo deciso di entrare nel mondo del lavoro, per valorizzare gli studi portati a compimento nel mese di marzo, quando sono riuscito a laurearmi. Giocare vicino a casa e in serie B mi consentirà di portare avanti sia la carriera sportiva che lavorativa, anche per questo con la Società ci siamo trovati subito d’accordo".

Leonardo Colli nasce a Ponsacco, il 15 marzo 1996. Schiacciatore, 195 cm, entra giovanissimo nel mondo dei Lupi, dopo gli esordi nella squadra di casa, Valdera Volley. Nel 2014-15 figura già nell’organico della Biokomica Lupi Santa Croce, protagonista nel campionato di B1 nazionale. Un altro anno nei cadetti, poi il ritorno in A2 con la storica denominazione Kemas Lamipel, 2016-17. Colli diventa pian piano un punto di forza della squadra, crescendo di pari passo con un altro elemento proveniente dalla “cantera”, Alessandro Acquarone. Conquistata la fascia di capitano, l’ha onorata ogni anno fino a diventare il punto di riferimento dello spogliatoio, unanimemente riconosciuto come leader dai compagni, dallo staff e dalla tifoseria.

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa