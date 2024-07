Non rispetta l'obbligo di firma, il Tribunale di Livorno dispone la misura cautelare del carcere

Un livornese sui vent'anni non ha rispettato per diversi giorni la misura cautelare dell'obbligo di firma, cui era sottoposto per indagine legate a diversi reati di natura predatoria, e così il Tribunale di Livorno ha disposto per lui un aggravamento della misura in custodia in carcere.

Su disposizione della Procura, l'uomo è stato quindi rintracciato ed arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno. Formalizzato l'arresto, il ventenne è stato associato alla casa circondariale Le Sughere.