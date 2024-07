Rapina un turista in zona stazione a Pisa, scatta l'inseguimento: arrestato

Ha avvicinato un turista con una banale scusa e all'improvviso gli ha sottratto la borsa, contenente la somma di 500 euro. È successo mercoledì sera a Pisa dove il rapinatore, inseguito dalla vittima, è stato fermato e arrestato dalla polizia. Nel dettaglio, poco prima delle 19 il turista, malese presente a Pisa per le vacanze, stava passando in compagnia di suo nipote in zona stazione quando è stato avvicinato dall'uomo che, afferrandolo per il collo, gli ha sottratto la borsa.

A quel punto si sarebbe dato alla fuga verso piazza della Stazione inseguito dal turista che, senza perderlo di vista, ha allertato il 112. Sul posto è intervenuta la volante che ha fermato il rapinatore, trovandogli addosso quanto sottratto. Considerata la gravità della condotta, i precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio l'uomo, cittadino senegalese, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e condotto presso il carcere di Pisa Don Bosco, in attesa del giudizio di convalida.