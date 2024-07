"Risultato politicamente negativo" per Europa Verde - Verdi Castelfiorentino, che invita il PD al dialogo

L'associazione Europa Verde-Verdi di Castelfiorentino si è riunita e "dopo una attenta analisi del risultato elettorale - riferiscono -, in particolare per quanto riguarda la lista dei Verdi, abbiamo considerato insoddisfacente l'esito del voto".

"Avevamo sperato in un consenso a due cifre - rivelano -, per questo abbiamo dovuto valutare politicamente negativo questo risultato, che ha comunque permesso a Fabrizio Macchi, candidato a Sindaco, di sedere in Consiglio Comunale. La somma dei voti per la coalizione di Europa Verde e Movimento 5 stelle che si è presentata unita alle elezioni Comunali è stata complessivamente di soli 501 voti, 297 voti in meno rispetto alle elezioni Comunali del 2019 quando ci eravamo presentati separatamente. Siamo comunque molto soddisfatti per il buon risultato conseguito alle elezioni Europee da parte di Alleanza Europa Verde-Verdi e Sinistra Italiana".

Nell'analisi politica della realtà locale - prosegue la nota dell'associazione - abbiamo rilevato, in questi anni, un insieme di scelte amministrative che non hanno dato soluzione ai problemi di Castelfiorentino e che vedranno la nuova Sindaca Francesca Giannì ereditare da Falorni una serie di questioni irrisolte. Dopo dieci anni di governo, Falorni e il PD con le liste alleate sono passati dal 69,47 al 61,53 riducendo il consenso elettorale di quasi otto punti percentuali, questo ha favorito l'avanzata delle liste civiche e dei partiti di destra. In particolare a Castelfiorentino Falorni, per quanto ci riguarda, si è dimostrato politicamente autoreferenziale e per niente disponibile al dialogo anche su questioni di ordinaria amministrazione, una debolezza e una mancanza di visione politica che non ha aiutato a promuovere una più ampia e necessaria alternativa alle destre".

"In Valdelsa, senza entrare nei dettagli, c'è stato un ridimensionamento complessivo del PD - concludono da Europa Verde - Verdi Castelfiorentino -. In questa nuova situazione politica anche la presenza attiva di comitati e cittadini portatori di un cambiamento ha in parte influito nei risultati elettorali. Pertanto l'Associazione Europa Verde-Verdi considera necessaria una rinnovata e più incisiva azione politica che faccia riferimento anche all'arco dei partiti e alle liste presenti in Consiglio comunale alternativi alle destre. A fronte di una sempre più evidente crisi climatica c'è l'esigenza di una progettualità locale fatta di azioni e soluzioni innovative, chiaramente ambientaliste, socialmente utili e solidali da promuovere e sostenere con i cittadini a tutela dei diritti e dei bisogni delle persone, degli animali e di un ecosistema non sempre sufficientemente protetto".

Fonte: Ufficio Stampa