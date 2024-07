Aggredisce e minaccia i genitori, giovane arrestato per maltrattamenti in famiglia

Ha picchiato il padre con schiaffi e pugni dopo che nel tempo aveva già minacciato e aggredito entrambi i genitori. Per questo un 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Pontassieve per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'ultimo episodio nella giornata del 9 luglio, quando i militari nel corso di servizi di controllo del territorio sono intervenuti poiché il giovane, in seguito ad una furibonda lite nata per futili motivi, si sarebbe scagliato contro il padre procurandogli lievi lesioni. Dagli accertamenti investigativi è emerso che erano già stati segnalati precedentemente episodi analoghi.

Secondo quanto ricostruito il ragazzo, nel tempo, avrebbe minacciato e aggredito fisicamente i genitori adottivi, lanciandogli contro oggetti e danneggiando gli arredi di casa. I carabinieri hanno ricostruito il clima di sottomissione e paura in cui versavano i genitori, lo stato di avvilimento e il disagio in cui hanno vissuto per mesi. Il giovane è stato condotto presso il carcere di Firenze Sollicciano e l'arresto è stato convalidato e confermato con la misura cautelare in carcere.