Si tuffa nel Senio, muore 28enne a Palazzuolo

Un uomo di 28 anni, originario della Tunisia, ha perso la vita oggi dopo essersi tuffato nel fiume Senio. Il suo corpo è stato rinvenuto verso le 19 dai carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e dai vigili del fuoco lungo l'argine del fiume Senio, in località Badia di Susisana a Palazzuolo sul Senio. I sanitari hanno provato a rianimare il giovane, ma per il 28enne non c'è stato nulla da fare.

Secondo le testimonianze, il nordafricano era ospite di un centro di accoglienza straordinaria e al momento del tuffo si trovava in compagnia di alcuni amici.