Spaccata e tentato furto in un negozio: arrestato 40enne a Prato

Un uomo è stato arrestato a Prato, dopo essere stato sorpreso a rubare all'interno di un negozio. Verso le ore 3.40 della scorsa notte una volante della polizia, transitando in via Pistoiese, ha scorto un uomo incappucciato con in mano un cestello in metallo. Glia genti si trovavano in zona in quanto allertati dal titolare di un negozio di alimentari, che aveva segnalato di aver subito un furto e che la vetrina del suo negozio stata infranta.

Il ladro, bloccato dagli agenti il ragazzo, è risultato un 40enne, italiano, già noto alle forze dell'ordine. Dalla perquisizione sono state rinvenute banconote di piccola taglia, provento di furto. I poliziotti, dal sopralluogo presso il negozio, hanno rinvenuto il martello usato per infrangere il vetro e hanno visionato le telecamere di videosorveglianza che immortalavano la scena confermando quanto accaduto.

Al termine degli accertamenti l'uomo è stato condotto presso gli uffici della questura e tratto in arresto per il reato di furto aggravato. A suo carico è stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Prato.